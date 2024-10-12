JAL、国際線でセール アジアやアメリカ行き対象
日本航空（JAL）は、国際線で特別運賃をを10月11日から18日まで販売する。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は10月11日から2025年9月30日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストクラスが「A」。
・東京発
上海（37,000円／-／115,000円）、台北（40,000円／142,400円）、北京（41,000円／-／123,000円）、大連（52,000円／-／132,000円）、マニラ（54,000円／-／199,000円）、広州（57,000円／-／137,000円）、シンガポール（57,000円／-／259,000円）、ジャカルタ（70,000円／179,000円／270,000円）、ダナン（74,000円）、コタキナバル（75,000円）、バンコク（80,000円／157,000円／242,000円／577,000円）、プノンペン（85,000円）、クアラルンプール（93,000円／160,000円／262,000円）、デリー（94,000円／213,000円）、ベンガルール（105,000円／-／345,000円）、コロンボ（115,000円）、ロサンゼルス（120,000円／230,000円／500,000円）、ニューヨーク（140,000円）、サンフランシスコ（150,000円／-／500,000円）、サンディエゴ・シアトル・バンクーバー・ラスベガス（150,000円／230,000円／500,000円）、オーランド・マイアミ・ダラス（170,000円／250,000円）、ボストン（170,000円／330,000円）