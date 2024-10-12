¡Ø¿·º§¤µ¤ó¡Ù¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÅÎÌµó¤²ÂåÉ½¡¦Â¼¾å±Ñ»ÎÏ¯¡¢ºÊ¤ò´é½Ð¤·¡¡Ãæ³Ø¤«¤é°ìÅÓ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ð¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î!?¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§55¡Ë¤Î¤¢¤¹13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¡¦Â¼¾å±Ñ»ÎÏ¯¤¬ºÊ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÉÇ÷ÎÏ¡ª ÂÎ½Å140¥¥í¡¦Â¼¾å±Ñ»ÎÏ¯¤ÈºÊ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô
¡¡ ÂÎ½Å140¥¥í¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ÏÃË»Ò¤ÇºÇ¤â½Å¤¤102¥¥íÄ¶µé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é»²Àï¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£É×ÉØ2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹Åìµþ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ï°Õ³°¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¥µ¥¤¥º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÊ¤Ë¾¯¡¹²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤Ï´°Á´¤ËºÊ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿·º§¥È¡¼¥¯¤Ç¤½¤ÎÁ´¤Ü¤¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢19Ç¯¤ËIWF¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡£¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¸ª¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¡¢¼¡¤ËÆ¬¾å¤Ë¾å¤²¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¤Ç¤ÏÆüËÜµÏ¿235¥¥í¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤â¼Â¤Ï¸µ½ÅÎÌµó¤²¤ÎÁª¼ê¡£Âç³Ø4Ç¯¤Î17Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë10ÅÙ¤âÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÏÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎºÊ¤¬ÂÎ¸³ÆþÉô¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Êä½õ°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬1ºÐÇ¯¾å¤ÎÂ¼¾å¡£¤½¤³¤ÇºÊ¤¬¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È100¥¥í¤â¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¡Ä¡Ê¡©¡Ë¡£Â¼¾å¤Ï¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È´«Í¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¶¯¤¤ºÊ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤·¡¢¤Û¤Ü°ìÌÜ¤Ü¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ÏÆþÉô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤¯¤ËÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï¡¢Éô³è¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇºÊ¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤Ë¡Ä¡Ê¡©¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¼¾å¤¬¹â¹»3Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îø¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤¬Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¡£¾Íè¤òÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËºÊ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¶È¼Ô¤ËÍê¤ó¤Ç¼Ì¿¿½¸¤Þ¤Ç¼«ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£MCÆ£°æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ð¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¤ÇÆ±À³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢·ëº§¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¹ÍÂç²ñÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÉ×¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÊ¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤ò¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤ëºÊ¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡×¤À¤È¥Î¥í¥±¤ë¡£³°¿©¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤¬¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ÆÆù¥Ç¡¼¥È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾×·â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÉÇ÷ÎÏ¡ª ÂÎ½Å140¥¥í¡¦Â¼¾å±Ñ»ÎÏ¯¤ÈºÊ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô
¡¡ ÂÎ½Å140¥¥í¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ÏÃË»Ò¤ÇºÇ¤â½Å¤¤102¥¥íÄ¶µé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é»²Àï¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£É×ÉØ2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹Åìµþ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ï°Õ³°¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¥µ¥¤¥º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÊ¤Ë¾¯¡¹²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤Ï´°Á´¤ËºÊ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿·º§¥È¡¼¥¯¤Ç¤½¤ÎÁ´¤Ü¤¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÏÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎºÊ¤¬ÂÎ¸³ÆþÉô¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Êä½õ°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬1ºÐÇ¯¾å¤ÎÂ¼¾å¡£¤½¤³¤ÇºÊ¤¬¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È100¥¥í¤â¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¡Ä¡Ê¡©¡Ë¡£Â¼¾å¤Ï¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È´«Í¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¶¯¤¤ºÊ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤·¡¢¤Û¤Ü°ìÌÜ¤Ü¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ÏÆþÉô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤¯¤ËÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï¡¢Éô³è¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇºÊ¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤Ë¡Ä¡Ê¡©¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¼¾å¤¬¹â¹»3Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îø¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤¬Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¡£¾Íè¤òÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËºÊ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¶È¼Ô¤ËÍê¤ó¤Ç¼Ì¿¿½¸¤Þ¤Ç¼«ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£MCÆ£°æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ð¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¤ÇÆ±À³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢·ëº§¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¹ÍÂç²ñÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÉ×¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÊ¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤ò¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤ëºÊ¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡×¤À¤È¥Î¥í¥±¤ë¡£³°¿©¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤¬¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ÆÆù¥Ç¡¼¥È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾×·â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£