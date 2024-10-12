※経済指標



【ドイツ】

＊経常収支（8月）21:38

結果 144.0億ユーロ

予想 N/A 前回 178.0億ユーロ（160.0億ユーロから修正）（経常収支)



【カナダ】

＊住宅建設許可（8月）21:30

結果 -7.0%

予想 -8.6% 前回 20.8%（22.1%から修正）（前月比)



＊雇用統計（9月）21:30

結果 4.67万人

予想 3.5万人 前回 2.21万人（雇用者数・前月比)

結果 6.5%

予想 6.6% 前回 6.6%（失業率)



【米国】

＊生産者物価指数（PPI）（9月）21:30

結果 0.0%

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

結果 1.8%

予想 1.7% 前回 1.9%（1.7%から修正）（前年比)

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 2.8%

予想 2.7% 前回 2.6%（2.4%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00

結果 68.9

予想 70.9 前回 70.1（ミシガン大学消費者信頼感指数)



・1年先のインフレ期待

結果 2.9%

予想 2.7% 前回 2.7%

・5-10年先のインフレ期待

結果 3.0%

予想 3.0% 前回 3.1%



※発言・ニュース

＊ローガン・ダラス連銀総裁

米経済は引き続き堅調かつ安定

最近のインフレデータは非常に歓迎すべき

政策を徐々に中立に戻すべき



＊ボウマンＦＲＢ理事

銀行イベントで講演も金融政策、経済見通しなどはコメントなし



＊フィッチレーティング

大手格付け会社フィッチレーティングスはフランスの格付け見通しをそれまでの安定的からネガティブに引き下げた。格付け水準はAA-を維持

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