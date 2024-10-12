»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤âÇò»æ¤Ë¡¢¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÍ½ÁªÍî¤Á¡Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY¡ÊËè½µÅÚÍË 7:00¡Á7:25¡Ë¡£10·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç³Ø»þÂå¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë
´Ý»³¡§Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¡©
»³ËÜ¡§¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¼Ì¿¿´Û¤Ø¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Î»£¤ì¤¿¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤·¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
´Ý»³¡§¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡© ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?
»³ËÜ¡§¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¡£¿Í¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤À¤«¤é²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ý»³¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÃæ³Ø»þÂå¤Ë¡Ë·ÝÇ½³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¶È³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
´Ý»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÊý¤Ï¤â¤¦¥¤¥³¡¼¥ë¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
»³ËÜ¡§½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
»³ËÜ¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
»³ËÜ¡§¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´Ý»³¡§¤Ï¤¤¡£
»³ËÜ¡§¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡È¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËMC¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¡È¶½Ì£½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
´Ý»³¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ÄÍ½ÁªÍî¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ª¥Á¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÍî¤È¤µ¤ì¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
»³ËÜ¡§¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§ËÍ¤â°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡£
»³ËÜ¡§¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÆ´¤ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£TBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï¥¹¥Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤Ï¡Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËTBS¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
´Ý»³¡§²¿¤Ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡©
»³ËÜ¡§¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤³¤½ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´Ý»³¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡§³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª TBS¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤â¤Ã¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£
´Ý»³¡§¥Õ¥ê¡¼¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
»³ËÜ¡§Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
´Ý»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£µÕ¤Ë¡¢TBS¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ²¿¤«¤Ï¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Íµ¤ÅÙ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î»ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¼¡²ó10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤â¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
----------------------------------------------------
10·î5ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7729
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 7:00¡Á7:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§´Ý»³ÌÐ¼ù
»³ËÜÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù
¢¡Âç³Ø»þÂå¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë
´Ý»³¡§Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¡©
»³ËÜ¡§¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¼Ì¿¿´Û¤Ø¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Î»£¤ì¤¿¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤·¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
´Ý»³¡§¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡© ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?
»³ËÜ¡§¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¡£¿Í¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤À¤«¤é²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ý»³¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÃæ³Ø»þÂå¤Ë¡Ë·ÝÇ½³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¶È³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
´Ý»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÊý¤Ï¤â¤¦¥¤¥³¡¼¥ë¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
»³ËÜ¡§½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
»³ËÜ¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
»³ËÜ¡§¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´Ý»³¡§¤Ï¤¤¡£
»³ËÜ¡§¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡È¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËMC¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¡È¶½Ì£½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
´Ý»³¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ÄÍ½ÁªÍî¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ª¥Á¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÍî¤È¤µ¤ì¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
»³ËÜ¡§¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§ËÍ¤â°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡£
»³ËÜ¡§¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÆ´¤ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£TBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï¥¹¥Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤Ï¡Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËTBS¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
´Ý»³¡§²¿¤Ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡©
»³ËÜ¡§¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤³¤½ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´Ý»³¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡§³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª TBS¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤â¤Ã¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£
´Ý»³¡§¥Õ¥ê¡¼¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
»³ËÜ¡§Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
´Ý»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£µÕ¤Ë¡¢TBS¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ²¿¤«¤Ï¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Íµ¤ÅÙ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î»ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¼¡²ó10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤â¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¾å¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÉôÊ¬¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡× https://audee.jp/program/show/44626¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¥¢¥×¥ê¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------------------------------------------------
10·î5ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7729
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 7:00¡Á7:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§´Ý»³ÌÐ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moving/