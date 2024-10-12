¡Ú¥ÑCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÅ¸Ë¾¡Û°ËÅì¶Ð»á¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Í¥Àª¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦Ï¯´õ¤¹¤é¤Î¤ß¹þ¤à¡È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡É
¡¡½Ü¤ÊÏÃÂê¤Ë»Â¤ê¹þ¤à´ë²è¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡×¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤òÀèÆ¬¤Ë¥ê¡¼¥°2°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤À¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç18¾¡6ÇÔ1Ê¬¤±¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿3°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¡£ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÅì¶Ð»á¡Ê62¡Ë¤¬Àï¤¤¤Ö¤ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Å¸³«¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÂÐ·è¡£¥í¥Ã¥Æ¤È¤·¤Æ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬º´¡¹ÌÚ¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë1¾¡¤âµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸°¤ÏÂ¤À¡£7ÅðÎÝ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡£ÊÊ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁö¼Ô¤¬Êá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤ÆÊÑ²½µå¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âº´¡¹ÌÚ¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¡¢´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê»Íµå¤ò¤â¤®¼è¤ì¤Ð¹¥µ¡¤Ï¹¤¬¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÍ¿»Íµå¤Ï12¡£Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Î5µåÃÄ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¡£1ÅÀ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Çº´¡¹ÌÚ¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥¹¥¯¥¤¥º¤ä½ÅÅð¤È¤¤¤¦¾®µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢À¶µÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤âÈë¤á¤ë¡£ÆÀ¤ËÀ¶µÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£²Æ¾ì¤ò²á¤®¤Æ³Î¼ÂÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£Êá¼êÌÜÀþ¤Ç¤âÂÇ¤Á¤½¤¦¤Ê¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë½¸ÃæÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤ÎÄ¹ÂÇ¤ÏÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¶¼°Ò¡£¹¶·âÌÌ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¤Æ¤â¡¢ÀïÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï½éÀï¤Î²ÃÆ£µ®¤«¤é¤É¤¦½çÈÖ¤òÁÈ¤à¤«¡£¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î¡Ë8Æü¤ËÅê¤²¤¿°ËÆ£¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆñ¤·¤¤¡£»³ºê¤Îµ¯ÍÑ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â´Þ¤á¤¿ÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é°ËÆ£¡¢»³ºê¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ó¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£²ÃÆ£µ®¡¢¶âÂ¼¡¢ËÌ»³¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÅÝ¤»¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£