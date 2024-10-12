Âçºå£Â¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÀ±¡¡Íõ¡õÀ¾ÅÄ¡ÈÂåÉ½ÂÐ·è¡É¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÇ®ÎÌ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ª¡¡À¾ÅÄ¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡Ö£Ó£Ö¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡¢Âçºå£Â£³¡Ý£°¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡×¡Ê£±£±Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡×ÃË»Ò¤ÏÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤Æ£±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î£Ö¥ê¡¼¥°¤Ç£²°Ì¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê£Â¡Ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡££¶£µ£±£³¿Í¤Î´Ñ½°¤¬²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ãæ¡¢½¾Íè¤Î£Ö¥ê¡¼¥°¤òÃË½÷¤È¤âºÆÊÔ¤·¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´°Á´¥×¥í²½¤â»ëÌî¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ï£±£²Æü¤Ë£Î£Å£ÃÀîºê¡Ýºë¶Ì¾åÈø¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥ê¡¼¥°¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¹â¶¶Íõ¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤é¤òÍÊ¤¹¤ëÂçºå£Â¤Î·ãÆÍ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Æ±»Î¤¬Áè¤¦¹¥¥«¡¼¥É¤Ë¡¢£¶£µ£±£³¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ëþ°÷¤ÎÅìµþÂÎ°é´Û¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê»î¹ç¤Î½øÈ×¤«¤é¡¢À¾ÅÄ¤¬¥µ¡¼¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿¡£½õÁö¤òÉÕ¤±¤Æ¹â¤¯¤È¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤«¤éº¸¼ê¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Î¤è¤¦¤ËÀä¶«¤·¡¢´î¤ÓÇúÈ¯¡£¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢Âè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡Ý£±£·¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥»¥Ã¥È¤Ï¹â¶¶¤¬Éé¤±¤¸¤È±þÀï¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¶¯ÂÇ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò´°àú¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÀ¾ÅÄ¤Ë¡Ë¥¨¡¼¥¹¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÂåÉ½ÂÐ·è¡É¤Ë¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Î¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡³Æ¥»¥Ã¥È¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¤âÂçÀÜÀï¡£¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¯¤¿¤Ó¤Ë´¿À¼¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö»þ¤Ï¡ÖÍõ¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤âÈô¤Ó¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ¤Ë¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ç®ÎÌ¤ò¡¢¿·¥ê¡¼¥°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ï£±£¸ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿À¾ÅÄ¤Î³èÌö¤Ç¡¢Âçºå£Â¤Ë·³ÇÛ¡£¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤ò½Ð¤»¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ç¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿·¥ê¡¼¥°¡£¤³¤³¤«¤éÃË½÷¤È¤â¤Ë£´£´»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¡££Ó£Ö¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¹â¶¶¡£¤³¤³¤«¤é³«ËëÀï¤ÎÇ®ÎÌ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£