¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û·î»³ÏÂ¹á¡õ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Î¡ÖRice or Bread¡×¤¬NEW BLOOD¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤Ø
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î·î»³ÏÂ¹á¡õ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¿·¥Á¡¼¥àÌ¾¡Ö£Ò£é£ã£å¡¡£ï£ò¡¡£Â£ò£å£á£ä¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö£Î£Å£×¡¡£Â£Ì£Ï£Ï£Ä¡×¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç£²¿Í¤Ï¡¢´äÃ«ËãÍ¥¡õ¸þ¸åÅí¤ÈÂÐÀï¡££±£°Ê¬²á¤®¤Ë·î»³¤¬´äÃ«¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¤ÎÇòºí¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼°»°³Ñ¹Ê¤á¡Ë¤Ç¸þ¸å¤ò¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î£Î£Å£×¡¡£Â£Ì£Ï£Ï£Ä¤Î¥¿¥Ã¥°¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤«¡©¡×¤È¡¢¼¡²ó¤Î¼ã¼ê¼çÂÎ¶½¹Ô¡Ö£Î£Å£×¡¡£Â£Ì£Ï£Ï£Ä¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¿·½É¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¤«¤é¤â£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤¤¡¢²¦¼Ô¡¦ÍùÆî¡õ°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¤È¤Î²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤ò£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¡Ö£Ò£é£ã£å¡¡£ï£ò¡¡£Â£ò£å£á£ä¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤Î·î»³¤ÏÈ¯²»¤¬°ã¤¦¤È»ØÅ¦¡£Î®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥Á¡¼¥àÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤·È¯²»¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï·î»³¤¬¿©¥Ñ¥ó¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£àÃº¿å²½Êª¥³¥ó¥Óá¤ËÃíÌÜ¤À¡£