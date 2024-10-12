¡Ú¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3DaysBBT¡ÛÀîÊ¥Î¦Ïº¤Îà¥¤¥¤ÃÍá¤Ï¿¹±Ê½ß¡¡Á°¸¡1ÈÖ»þ·×¤Ë¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ç¥¤³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï12Æü¤Ë³«Ëë¡£ÀîÊ¥Î¦Ïºµ¼Ô¤Î¡Ö¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÏÃÏ¸µ¡¦º´²ì»ÙÉô¤Î¿¹±Ê½ß¡Ê43¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Åö¤Æ¤¿17¹æµ¡¤Ï¤Þ¤À»ÈÍÑ3Àá¤Ê¤¬¤é¡¢2Ï¢ÂÐÎ¨53.8¡ó¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·²ó¤ê²á¤®¤À¤±¤É¡¢½éÆü¤â¤³¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ê¤é½®¤Î¸þ¤¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¤Ó¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Á°¸¡¤Ç¤Ï6ÉÃ69¤Î1ÈÖ»þ·×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£µ¤ÇÛ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¡£¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÉ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤·¾¯¤·¶¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£Á°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Á°´ü¾¡Î¨5.50¤Ç7·î¤«¤é¤ÏA2¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢G1V¡Ê2008Ç¯7·î¤Î²¼´ØMBÂç¾Þ¡Ë¤ËSGÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡Ê09Ç¯3·î¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏÎÏ¤Ë¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£9·î19Æü¤Ë¤ÏÂçÂ¼¤Çº£Ç¯½éV¤ò²Ì¤¿¤·¡¢A1ÊÖ¤êºé¤¤Ø¾¡Î¨¤âÃå¼Â¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡ÊÁ°¸¡»þÃÊ³¬¤Îº£´ü¾¡Î¨¤Ï6.54¡Ë¡£
¡¡8·î10¡Á15Æü¤Î¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¡¢º£Ç¯6ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¤ÏÄÌ»»47Í¥½Ð¤Ç12V¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£²ó¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½éÆü¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï10R3¹æÄú¡£¿¤Ó¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤ÏÀä¹¥¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¹¶¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£°ìÈÌÀï¤ÎÁ°È¾3R¤Ï1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£