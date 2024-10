10月5日~10月11日掲載分

10月5日より11日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、山本崇一朗氏によるラブコメディ「からかい上手の高木さん」のスピンオフ作品「からかい上手の(元)高木さん」の最終23巻が10月11日に発売。10月7日には「ぐらんぶる」の最新刊、23巻も発売された。他にも、10月8日には「サバエとヤッたら終わる」16巻、「魔法使いの嫁」21巻なども発売されている。

Amazonでは、「ONE PIECE」や「【推しの子】」といった集英社の作品を対象にしたキャンペーン「秋マン!! 2024」が10月16日まで開催。最大50%のポイント還元がうけられるキャンペーン。自身のアカウントでログインし、キャンペーンをしたうえで対象の作品を10冊購入すると、さらに10%がポイント還元される。

・「てんぷる」12巻が本日発売! ミアが好色女王に覚醒し怒涛のハーレムモードに突入!?

・「ぐらんぶる」23巻が本日発売! ついに開幕した伊豆秋祭、ミスコン優勝の行方は!?

・「サバエとヤッたら終わる」16巻が本日発売! サバエの胸にぎゅっと密着する宇治が表紙

・妻の“裏アカ動画”を見つけた夫は……不倫蔓延るPTAが舞台の「愛妻の裏アカ」1巻が本日発売

・「魔法使いの嫁」コミックス21巻が本日発売! アクリルジオラマ付き特装版も同時発売

・コミック「探鉱ドワーフめしをくう。」本日発売! 四方井ぬい氏によるほのぼのグルメファンタジー

・お互いの下心から始まる純愛ラブコメ!? 「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」1巻が本日発売

・「ざーこざこざこざこ先生」5巻が本日発売! 新たなライバルも登場する生意気少女たちのラブコメディ

・「からかい上手の(元)高木さん」最終23巻が本日発売! 妻と愛娘のからかいホームコメディが完結

・伝説のホラー映像シリーズ「コワすぎ!」のコミカライズが本日発売! 工藤たちが都市伝説“口裂け女”に挑む

・「ONE PIECE」や「【推しの子】」も対象の「秋マン!! 2024」がAmazonで開催

・Amazon Kindleにて「HUNTER×HUNTER」全巻を対象にポイントアップを実施中。最大50%ポイント還元

・BLマンガ「囀る鳥は羽ばたかない」最新刊9巻の配信を記念したキャンペーンが本日より開催

