¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¡Ê¸µ¡Ë¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤ÎºÇ½ª23´¬¤âÈ¯Çä¡ª¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Þ¥ó¥¬¤Þ¤È¤á¡Û
¡¡10·î5Æü¤è¤ê11Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢µ»ö²½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·´©¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢»³ËÜ¿ò°ìÏ¯»á¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¡Ê¸µ¡Ë¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤ÎºÇ½ª23´¬¤¬10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¡£10·î7Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¤ÎºÇ¿·´©¡¢23´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢10·î8Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×16´¬¡¢¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡×21´¬¤Ê¤É¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Amazon¤Ç¤Ï¡¢¡ÖONE PIECE¡×¤ä¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¸±Ñ¼Ò¤ÎºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö½©¥Þ¥ó!! 2024¡×¤¬10·î16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£ºÇÂç50%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¤¦¤±¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤ò10ºý¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë10%¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
º£½µ·ÇºÜ¤ÎËÜÆüÈ¯Çäµ»ö¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¢ºÇ¿·´©
¡¦¡Ö¤Æ¤ó¤×¤ë¡×12´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ß¥¢¤¬¹¥¿§½÷²¦¤Ë³ÐÀÃ¤·ÅÜÅó¤Î¥Ïー¥ì¥à¥âー¥É¤ËÆÍÆþ!?
¡¦¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×23´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤¿°ËÆ¦½©º×¡¢¥ß¥¹¥³¥óÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï!?
¡¦¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×16´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥µ¥Ð¥¨¤Î¶»¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë±§¼£¤¬É½»æ
¡¦ºÊ¤Î¡ÈÎ¢¥¢¥«Æ°²è¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿É×¤Ï¡Ä¡ÄÉÔÎÑÌ¢±ä¤ëPTA¤¬ÉñÂæ¤Î¡Ö°¦ºÊ¤ÎÎ¢¥¢¥«¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¦¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹21´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥ÞÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä
¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÃµ¹Û¥É¥ïー¥Õ¤á¤·¤ò¤¯¤¦¡£¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª »ÍÊý°æ¤Ì¤¤»á¤Ë¤è¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
¡¦¤ª¸ß¤¤¤Î²¼¿´¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥³¥á!? ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¦¡Ö¤¶ー¤³¤¶¤³¤¶¤³¤¶¤³ÀèÀ¸¡×5´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¸°Õµ¤¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£
¡¦¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¡Ê¸µ¡Ë¹âÌÚ¤µ¤ó¡×ºÇ½ª23´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ºÊ¤È°¦Ì¼¤Î¤«¤é¤«¤¤¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£¤¬´°·ë
¡¦ÅÁÀâ¤Î¥Û¥éー±ÇÁü¥·¥êー¥º¡Ö¥³¥ï¤¹¤®¡ª¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¹©Æ£¤¿¤Á¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡È¸ýÎö¤±½÷¡É¤ËÄ©¤à
¢¢¥Õ¥§¥¢¡¦¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦¡ÖONE PIECE¡×¤ä¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤âÂÐ¾Ý¤Î¡Ö½©¥Þ¥ó!! 2024¡×¤¬Amazon¤Ç³«ºÅ
¡¦Amazon Kindle¤Ë¤Æ¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×Á´´¬¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ºÇÂç50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
¡¦¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹21´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥ÞÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä
¡¦BL¥Þ¥ó¥¬¡ÖÓó¤ëÄ»¤Ï±©¤Ð¤¿¤«¤Ê¤¤¡×ºÇ¿·´©9´¬¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ
(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.