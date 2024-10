マハラージャンが、アーティスト表記をカタカナの「マハラージャン」から、「MHRJ」(読み:マハラージャン)に変更する。さらに、ビジュアルとロゴも一新。新生「MHRJ」として新章のスタートを切る。5年間のインディーズ活動とメジャーでの経験を経て、先日リリースした自身初のベストアルバム『ベスト・オブ・マハラージャン』で第一章を締めくくったマハラージャン。音楽的に新たなフェーズへ進むことを宣言し、今後「MHRJ」としての活動を本格化させる。

Digital Single「君の変」



2024年10月12日リリース

配信リンク:https://MHRJ.lnk.to/KiminoHen

<マハラージャン ONEMAN TOUR『変』>

2024年10月26日(土) 開場 16:30 / 開演 17:00 会場:高松MONSTER

2024年11月01日(金) 開場 18:30 / 開演 19:00 会場:DRUM Be -1

2024年11月03日(日) 開場 16:30 / 開演 17:00 会場:大阪META VALLEY

2024年11月04日(月) 開場 17:30 / 開演 18:00 会場:ell Fits ALL

2024年11月08日(金) 開場 18:30 / 開演 19:00 会場:仙台MACANA

2024年11月10日(日) 開場 16:30 / 開演 17:00 会場:ペニーレーン24

2024年11月15日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00 会場:昭和女子大学人見記念講堂



各プレイガイド先行予約受付中

【ぴあ】 https://w.pia.jp/t/maharajan2024/

【イープラス】https://eplus.jp/maharajan/

【ローチケ】https://l-tike.com/maharajan/

その幕開けを飾る新曲「君の変」が、10月12日0時より配信スタート。これまでのキャッチーなメロディーラインと鋭い歌詞はそのままに、さらに洗練されたサウンドに取り組んだダンスチューンに仕上がっているとのこと。そして10月12日20:00には、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』への出演が決定、新ビジュアル初公開となる。さらに、全国ワンマンツアー<変>が10月26日 香川・高松MONSTERを皮切りにスタート。このツアーは、ファンにとって新生「MHRJ」を生で体感できる初の機会となる。ツアーは全国7か所、ファイナルの東京公演は11月15日 東京・昭和女子大学人見記念講堂にて行われる。