Çú¾ÐÂÀÅÄ¡¡ºØÆ£¸µÉ§Á°Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÄó°Æ¡Ö¿Í¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£ÏÃÂê¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤ò¼¡¡¹¤È¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëè²ó¡¢¿·¥Í¥¿¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÇú¾ÐÌäÂê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ÇÍÉ¤ì¤ëºØÆ£¸µÉ§Á°Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦°÷¸Æ¤Ó¤À¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø¤Ï¡¼¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ë¡×¤È¡¢¸½ºß±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÀÆÆ£¿µÆó¤Î½½È¬ÈÖ¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òºÆ¸½¡£àÀÆÆ£°ã¤¤á¤Ç²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÂæÉ÷¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸·²üÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡ØÂæÉ÷¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤¹»Ò¤ò¼é¤ë¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤¬È¯Ã¼¤ÎÁûÆ°¤òÆ÷¤ï¤»¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿ÅÄÃæ¤¬¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ì¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¡¢¥Î¡¼¥®¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡¡²¶¤Ï¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ï¤Æ¤Æ¤ä¤¹»Ò¤ò¥Û¥á¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡ÖºØÆ£¸µÃÎ»ö¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¥Î¡¼¥®¥ã¥é¤Ç½Ð¤Ê¤¤¤è¤Ê¡ª¡×¤ÈºÆ¤ÓºØÆ£»á¤Ëà¸ý·âá¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¡¢ÃÎ»ö¼¤á¤¿¤«¤éÁö¤ì¤ë¤è¤Ê¡ª¡©¡¡£±Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï£²£°¥á¡¼¥È¥ëÊâ¤¯¤Î¤Ë¤â·ãÅÜ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢£²£´»þ´Ö°ì¿ç¤â¤»¤º¤ËÁö¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ë¡Ø¿Í¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È£²£°£²£´¤Î·è¾¡Âç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë£³¹æ¼¼¡×¡Ê²¡ÅÄ¡¢Î¼ÂÀ¡Ë¤¬¡Ö¿Íµ¤¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤é¿Íµ¤½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÇú¾ÐÌäÂê¤ËÁêÃÌ¡£¤É¤¦¤ä¤é£Ë£Ï£Ã¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÉÔ¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤Ë½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ø¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ù¤ÈÊú¤¹ç¤ï¤»¾¦Ë¡¤ÇÇä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤éÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£Í¡½£±²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜÂÀ¤¬¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Èà¼ÂÂÎ¸³á¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÁêÊý¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£