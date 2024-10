フィギュア型貯金箱「キャラバンクすたんだーど シナモロール」が2025年1月下旬に登場。アイスパフェの上にシナモンたちを配したヴィネット風に仕上げられている。「シナモロール」はサンリオが展開するキャラクター。「シナモロール」は作品名でキャラ単体の名は「シナモン」だが、キャラを指して「シナモロール」と呼ぶ場合もある。遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらった。2024年サンリオキャラクター大賞では1位を獲得、5年連続首位キープの超人気キャラだ。

「キャラバンク」はメガハウスが展開する、飾りながら愛でられるハイクオリティなデスクトップフィギュアが貯金箱としても使えるシリーズ。今回はサンリオの「シナモロール」が登場。豪華で美味しそうなアイスパフェの上で、嬉しそうにしているシナモンと、一緒にお祝いしているみるくの様子は、見ているだけでも癒される。デスクやインテリアを明るく彩ってくれるアイテムとなっている。どの角度から見ても可愛さあふれるデザインのため、その日の気分でディスプレイを変えて楽しむのもオススメだ。貯金箱としては、500円玉が30枚以上入るたっぷりサイズになっているので、コツコツ貯金するのにもピッタリ。シナモンたちと一緒に楽しく貯金を楽しむことができる。キャラクター型の貯金箱というアイテムは昭和の昔から存在する。その多くはキャラクター単体で造形されており、貯金箱としての容積が少なくなる細身のキャラは低頭身のデフォルメが加えられることが多い。「キャラバンク」シリーズでは、キャラに大きなバッグを背負わせるなどの工夫で、キャラのデザインを忠実に再現しながら容積を確保する工夫が施されている。「いかにも貯金箱」というスタイルではないことが、フィギュアとしての完成度を上げている形だ。お子様から大人の方まで、「キャラバンクすたんだーど シナモロール」で楽しく貯金していただきたい。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653883