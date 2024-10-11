¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡×¾¼ÏÂ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë54ºÐ¡ß60ºÐ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀõ¹áÍ£(54)¡áµÜºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¤éÀ¤Âå¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¡ªDX½éÅÐ¾ì¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹‼︎¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶áÆ£¿¿É§(60)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿¹¸ýÇî»Ò(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡¢ÇðÌÚÍ³µª(¸µAKB48¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤äµÜÅÄ½ÓºÈ(Kis¡¾My¡¾Ft2)¤é¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£