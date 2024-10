「しーちゃんの歌声聴けて幸せです!」

歌手の工藤静香さんは10月10日、自身のInstagramを更新。ライブイベントに向けたリハーサルの様子を公開し、反響が寄せられています。工藤さんは「いきなりのインスタライブ あ、22時ぐらいに消去しようと思っていたら、、、皆さんコメントをいっぱい書いてくださっていたので、消しづらい。笑」とつづり、1本の動画を投稿しています。24日に香港にて「『明鏡止水〜piece of my heart〜』Concert Tour 2024 in Hong Kong」の開催が控えている工藤さん。バックバンドも演奏する中、リハーサルとは思えない完成度のパフォーマンスを見せています。

ルイ・ヴィトンコーデを披露

ファンからは「ホンマにしーちゃん大好き」「生の歌声久しぶりに聴けて元気でましたぁ」「しーちゃん大好き」「なんか楽しそうに歌ってる〜」「しーちゃんの歌声聴けて幸せです!」「おてて腰ブンブン振り回すの好きぃぃ 可愛すぎますぅ」との声が上がっています。工藤さんはInstagramで貴重なオフショットをたびたび公開。3日には「@louisvuitton 2025 春夏コレクション」とつづり、ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」のアイテムを身に着けた姿を披露し「しぃちゃん格好いい」などと称賛の声が寄せられました。今後の工藤さんの投稿にも注目ですね。(文:長谷川 優人)