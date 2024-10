S.A.R.が、2025年1月10日に東京・WWW Xでワンマンライブ<Return of Kool Theory>を開催する。S.A.R.は、音源のみならず映像、アートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛ける6人組のオルタナティブクルー。2024年3月27日に自身初となる1stアルバム『Verse of the Kool』をリリース。Spotify の“Soul Music Japan” ではカバーアーティストを獲得、Apple Music のアルバムチャート(R&B/ ソウル) で4位を獲得。4月27日にはアルバムを引っ提げた初のワンマンライブ<Kool Theory>をTOKIO TOKYOで開催し、チケット即完で大盛況のうち終了となった。

公演日:2025年1月10日 (金)会場:東京都 WWW X 開場 18:00 開演 19:00チケット:スタンディング 4500円 ※別途ドリンク代600円ぴあ先行受付URL:https://w.pia.jp/t/sar2025/

そんな彼らの2回目となるワンマンライブ<Return of Kool Theory>の開催が決定した。場所はShibuya WWWXだ。このところライブを中心に活動し、そのパフォーマンスにも定評のあるS.A.R.だが、初ワンマンライブと同じ渋谷の地に彼らがどのような形で“帰ってくる”のか、非常に期待の高まるばかりだ。チケットは本日より先行受付け開始。