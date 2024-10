10月11日 発表

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)が6.5周年を迎えることを記念し最新情報を発表する番組「『プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド』6.5周年記念特番!」を配信し、Ver.7.2.0アップデートの情報をはじめ、「サカつく王決定戦」の開催などの新情報を発表した。

6.5周年記念「6.5Half Anniversary LEGEND SCOUT」の開催が決定!

【「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」6.5周年記念特番】

6.5周年を記念して開催される特別な「6.5Half Anniversary LEGEND SCOUT」が開催されることが決定した。開催期間は10月16日のメンテナンス終了後より、11月27日10時59分まで。

番組では、同スカウトに登場するエステバン・カンビアッソ選手、ハビエル・サネッティ選手らを紹介。カンビアッソ選手はSS能力UPや相手のファウルを誘発しやすくなるパススキルを持つ強力な選手。サネッティ選手は、新しい特徴となる不撓不屈を備え、5つのポジションの適正を持つ。さらには新たな特徴である「檄」特徴を所持しているのも特徴の1つ。

これらの選手以外にも、現役選手も多数登場する。

【エステバン・カンビアッソ選手】【ハビエル・サネッティ選手】

番組では、この他にも10月30日より開催されるスカウトに登場する選手の一部性能が発表された。かなり有名で強力な選手がラインナップされているようだ。

Ver.7.2.0アップデート内容が一部明らかに

Ver.7.2.0アップデート内容が発表となった。

まずは、新しく登場する監督のアビリティ「ギエルサの采配」。このアビリティは、ピッチ上にいる、特定の特徴を持った味方選手の数に応じて効果量が変わるという内容。この他に、SWCC予選オート機能、メンテナンス画面の改修などが行なわれる。

サカつくスターズ人気投票を開催

ポジションごとに「サカつく」オリジナル選手を公式Xで投票するSNSのキャンペーン企画「サカつくスターズ人気投票」が開催される。

投票に登場する選手は、奥村辰彦、平塚浪馬、河本鬼茂、屋野 功、屋村謙太朗ら。この他にも登場が予定されている。人気投票は、前期と後期に分かれアンケート投票が行なわれる。前期の投票開始は10月12日より公式Xにおいて開始される。「サカつくスターズ人気投票」が告知された投稿をリポストした人の中から抽選で8名に3,600GBがプレゼントされる。

「第1回サカつく王決定戦」開催決定!

「第1回サカつく王決定戦」の開催が決定した。開催日は「サカつくの日」と認定されている2025年2月23日を予定。「第1回サカつく王決定戦」は、ユーザー参加型の公式オフラインイベント。ゲーム内で開催される第63回、第64回、第65回「SWCC」のマスターディビジョンにおける成績優秀者が集まり「初代サカつく王」を目指して戦うこととなる。

ちなみに当日は、「サカつく王決定戦」のほかにも最新情報の発表やゲストを招いた催しも予定されている。

「SWCC」と「SOCC」の開催スケジュールに若干の変更が生じているので注意していただきたい

大会イメージ。ワイルドカード決定リーグ戦の開催など少し複雑な仕様となっている

ゲーム内キャンペーンも明らかに

6.5周年を記念し、ゲーム内でさまざまなキャンペーンが開催される。

このほかにも、公式Xでのキャンペーン「6.5Half Anniversary LEGEND SCOUT 記念キャンペーン」も行なわれる。抽選結果をその場で確認できるインスタントウィンのキャンペーンで、えらべるPay最大10,000円分が当たるチャンスがあるという。開催期間は10月16日18時より10月22日23時59分まで。

「第2回SOCC」を振り返り、データを公開

9月4日より9月9日まで開催された「第2回SOCC」における集計データの一部が公開された。内容としては、「SOCC」の肝であるAWAYデッキの設定状況など。

