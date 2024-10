Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024』がやってきた。今年は、プレゼントを持ったサンタ姿のディズニーキャラクターたちがお家にやってくる!サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」に「アナタのもとにプレゼントを届けるサンタクロース」をコンセプトにしたHappyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024』が新登場♪11年目を迎えるオーナメントくじ、今年のテーマは ”Santa Claus Is Coming!” 。今回のために描き下ろしたプレゼントを持ったサンタ姿のミッキー&フレンズや、たくさんのプレゼントを届けにきたディズニープリンセスなど、全20種類の「フィギュアオーナメント賞」をはじめ、各シリーズのキャラクターがセットになった「スペシャルコンプリートBOX賞」、クリスマスカラーの「アクリルオーナメント賞」など、豪華景品が勢揃い!

Last賞には、真っ赤なサンタクロース衣装を身にまとったミッキーマウスの「BIG! スタンディングぬいぐるみ」(全高約65cm)がご用意されている。キャラクターラインナップには、おなじみのミッキーマウスや、くまのプーさんに加え、『ディズニー・プリンセス』シリーズからベル・アリエル・ラプンツェル・シンデレラが登場。さらに映画公開から10周年を迎えるベイマックスや、同じく10周年を迎えた『アナと雪の女王』シリーズからエルサ・アナ・オラフ、さらに『ピーター・パン』シリーズからは、Happyくじのフィギュア初登場のピーター・パン、ティンカーベルなど、豪華キャラクターたちが登場する。2024年11月9日(土)よりファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオン、その他ホビーショップ、書店等にてお取り扱いされるのでチェックしてみてね。(C) Disney(C) Disney/Pixar(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.