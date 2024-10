11日、明治安田J3リーグ第32節のFC岐阜vsAC長野パルセイロが岐阜メモリアルセンター長良川競技場で行われ、ホームの岐阜が2-1で勝利した。14位岐阜(勝ち点36)が16位長野(勝ち点33)をホームに迎えた勝ち点「3」差の一戦。岐阜は2試合ぶり、長野は8試合ぶりの白星を目指した。立ち上がりから押し込んだのは長野。CKからゴールに迫ると、続いて近藤貴司が遠めから積極的に狙う。

その後も優位に進めるのはアウェイチーム。29分には自陣から速攻を仕掛け、左クロスに近藤貴司が合わせたが、オフサイドの判定でゴールは認められない。一方の岐阜も前半終盤にチャンス。敵陣でボールを奪い返すと、ゴール前に波状攻撃。ボックス内から放った藤岡浩介のシュートはバーを越え、ゴールレスで折り返した。後半序盤は岐阜が立て続けにセットプレーを得るが、先手を取ったのは長野。55分、右サイドのタッチライン際で受けた黒石貴哉がプレスをかわしながら中央へ持ち運ぶと、最後は左サイドの忽那喬司へ。ダイレクトシュートでゴールをこじ開けた。しかし、岐阜も8分後に反撃。中央での細かいパスワークから西谷亮がワンタッチでコントロールショットを沈め、試合を振り出しに戻す。その後は選手を入れ替えながら決勝点を目指した両チーム。後半終盤には山中麗央の突破からシュートのこぼれ球に三田尚希が反応したが、枠の右に外して長野の勝ち越しとはならなかった。すると後半アディショナルタイム、敵陣に攻め入る岐阜が左から右へサイドチェンジし、遠藤元一がダイレクトでクロス。北龍磨が押し込んで土壇場で逆転に成功した。岐阜はそのまま試合を締め、昇格プレーオフ圏内に望みを繋ぐ2試合ぶりの勝利。一方、敗れた長野は8試合白星から遠ざかっている。FC岐阜 2-1 AC長野パルセイロ【岐阜】西谷亮(後18)北龍磨(後45+2)【長野】忽那喬司(後10)◆明治安田J3リーグ第32節10月11日(金)FC岐阜 2-1 AC長野パルセイロ10月12日(土)《12:55》FC今治 vs Y.S.C.C.横浜《13:00》ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンラーレ八戸《16:00》テゲバジャーロ宮崎 vs カターレ富山《17:00》FC琉球 vs SC相模原10月13日(日)《13:00》松本山雅FC vs ツエーゲン金沢ガイナーレ鳥取 vs いわてグルージャ盛岡《14:00》大宮アルディージャ vs 福島ユナイテッドFC奈良クラブ vs FC大阪アスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐