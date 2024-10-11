¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÃËµã¤¤Î¿¿ÁêÈ½ÌÀ¡ÖÀîÁê¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¤À¤±¡×¤Èà²¬ËÜÀáá¤µ¤¯Îö
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆÉÇäµð¿Í·³¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡½Ë²ì²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤º£±¤Ä¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï½ç°ÌÅª¤Ë¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£±Ç¯´Ö¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÃËµã¤¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÎÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡£ÀîÁê¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÀîÁê¥³¡¼¥Á¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤éà²¬ËÜÀáá¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀõÌî¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¡Ë£²Ç¯ÌÜ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¨¥é¡¼¤·¤¿¤Î¤Ïº£¸å¤º¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¤±¤ë²¬ËÜÏÂ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£