ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

インド鉱工業生産指数（8月）

予想 1.6% 前回 4.8%（前年比)



メキシコ鉱工業生産指数（8月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.4% 前回 2.1%（前年比)



21:30

米生産者物価指数（PPI）（9月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.7% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



カナダ住宅建設許可（8月）

予想 -8.6% 前回 22.1%（前月比)



カナダ雇用統計（9月）

予想 3.5万人 前回 2.21万人（雇用者数・前月比)

予想 6.6% 前回 6.6%（失業率)



22:45

グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）

予想 70.0 前回 70.1



23:45

ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



時刻未定

ドイツ経常収支（8月）

予想 N/A 前回 160.0億ユーロ



12日

2:10

ボウマンFRB理事、シカゴ連銀主催イベント参加（質疑応答あり）





米主要企業決算

JPモルガン、ウェルズファーゴ、ブラックロック



プーチン露大統領、ペゼシュキアン・イラン大統領、会談



※予定は変更されることがあります。

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