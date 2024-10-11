21:00
インド鉱工業生産指数（8月）
予想　1.6%　前回　4.8%（前年比)

メキシコ鉱工業生産指数（8月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.4%　前回　2.1%（前年比)

21:30
米生産者物価指数（PPI）（9月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.7%（前年比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ住宅建設許可（8月）
予想　-8.6%　前回　22.1%（前月比)

カナダ雇用統計（9月）
予想　3.5万人　前回　2.21万人（雇用者数・前月比)　
予想　6.6%　前回　6.6%（失業率)

22:45　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）
予想　70.0　前回　70.1

23:45　
ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

時刻未定
ドイツ経常収支（8月）
予想　N/A　前回　160.0億ユーロ

12日
2:10　
ボウマンFRB理事、シカゴ連銀主催イベント参加（質疑応答あり）


米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、ブラックロック

プーチン露大統領、ペゼシュキアン・イラン大統領、会談

※予定は変更されることがあります。