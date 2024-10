Amazon Prime Videoは、「Prime Video Boxing 10」として、10月13日と14日の2日間にわたって東京・有明アリーナで行なわれる那須川天心 VS ジェルウィン・アシロによるWBOアジアパシフィック バンタム級王座決定戦など、ボクシングの試合を独占ライブ配信する。プライム会員は追加料金無しで視聴可能。

Prime Video Boxing 10配信予定試合は以下の通り。

配信日2024年10月13日第一試合:WBO世界ライトフライ級王座決定戦 岩田翔吉(帝拳) vs ハイロ・ノリエガ(スペイン)第二試合:WBA世界フライ級タイトルマッチ ユーリ阿久井政悟(倉敷守安) vs タナンチャイ・チャルンパック(タイ)第三試合:WBC世界フライ級王座決定戦 寺地拳四朗(BMB) vs クリストファー・ロサレス(ニカラグア)第四試合:WBA世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真(大橋) vs 堤聖也(角海老宝石) 配信日2024年10月14日第一試合:WBO世界フライ級タイトルマッチ アンソニー・オラスクアガ(アメリカ/帝拳) vs ジョナサン・ゴンサレス(プエルトリコ)第二試合:WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ 田中恒成(畑中) vs プメレレ・カフ(南アフリカ)第三試合:WBOアジアパシフィック バンタム級王座決定戦 那須川天心(帝拳) vs ジェルウィン・アシロ(フィリピン)第四試合:WBC世界バンタム級タイトルマッチ 中谷潤人(MT)vs ペッチ・ソー・チットパッタナ(タイ)

那須川天心の地域王座初挑戦試合と中谷潤人、井上拓真らの世界タイトル戦7試合が2日に分けて東京・有明アリーナで開催されるもので、日本はもちろん世界でも画期的な試みとのこと。1つのイベントで7試合のボクシング世界タイトル戦が行なわれるのは日本初となる。