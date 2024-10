9月のプレミア月間MVPは4戦5発のパーマー！…ブライトン戦では前半だけで4得点

プレミアリーグは11日、9月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス(月間最優秀選手)を発表。チェルシーに所属するイングランド代表MFコール・パーマーが選出された。パーマーは9月に開催されたプレミアリーグの全4試合に出場。第3節クリスタル・パレス戦でニコラス・ジャクソンの先制点をアシストすると、第5節ウェストハム戦ではカウンターの流れから左足でGKのニアサイドを抜くシュートでネットを揺らし、ダメ押しの3点目を奪った。

