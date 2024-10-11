ËãÈþ¤æ¤Þ¡¢37ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÂ³¡¹È¿¶Á¡Öº£¤âåºÎï¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÎòÂåºÇ¹â¡×¡Öµ×¡¹¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¤±¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ËãÈþ¤æ¤Þ(37)¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËãÈþ¤Ï¡ÖµÞ¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¡¡Á¡©¡© °áÂØ¤¨¤·¤Ê¤¤¤È¤À¡¼¡¼¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤ËÇò¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£12Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Öº£¤âåºÎï¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡×¡Ö´ã¶À»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Öµ×¡¹¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¤±¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤æ¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎòÂåºÇ¹â¡×¡Ö¤¨¡ª¥¦¥Á¤Î¶á½ê¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤ËÍè¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËãÈþ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤!¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×2ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ë¤ÏÍñÁã¤Ë°À¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤êÆ®ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤Ï´²²ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£