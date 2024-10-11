kobore、11/27リリースの5th Album『FLARE』の収録曲を公開
koboreが、11月27日(水)にリリースする通算5枚目のNew Album『FLARE』の収録曲とジャケット写真を公開した。
2024年初頭から間髪いれずにリリースしてきた配信シングル「STRAIGHT SONG」「スウィートドリーム」「バーフェクトブルー」「ドーナツ」 に加え、初の映画書き下ろし曲となる映画「ココでのはなし」主題歌の「36.5」や、CDのみに収録される「愛が足りない」を含む全16曲収録のフルアルバム。アッパーチューンからラブソングまで様々なkoboreの側面を聴くことができる。
また、アルバムのリリースを記念して、タワーレコード渋谷店にて〈インストアライブ&サイン会〉の開催と、コロムビアミュージックショップでの購入者を対象とした〈オンライントーク＆サイン会〉の実施も決定。インストアライブでは普段のライブとは異なるアコースティック編成でのパフォーマンスとなる。
アルバム発売に伴い、リリースツアー＜FLARE TOUR 2025＞の開催も決定。前半12公演は対バン、後半9公演はワンマンにて、全21公演にて全国を巡る。
リリース情報
初回限定生産盤
通常盤
2024.11.27(水) Release
初回限定生産盤【CD+メンバーイラストトレカ(全5種ランダム)+バンドロゴ3Dラバーフィギュア】：COCP-42398/税込￥5,500
通常盤：COCP-42395/税込￥3,300
＜収録曲＞
1. 熱狂
2. エール！
3. Don’t cry anymore
4. ためいき
5. ドーナツ
6. スウィートドリーム
7. BABY
8. メリーゴーランド
9. パノラマガール
10. KIDS
11. パーフェクトブルー
12. STRAIGHT SONG
13. 突然閃光少年少女
14. 36.5 ※映画「ココでのはなし」主題歌
15. リボーン
16. 愛が足りない ※CDのみ収録
【初回限定生産盤特典】
■コロムビアミュージックショップ（CMS）：缶バッジ（76mmサイズ）
■タワーレコード（オンライン含む）：直筆サイン入りポストカード
※初回限定生産盤はコロムビアミュージックショップ・タワーレコードの限定商品となります。
【通常盤特典】
■タワーレコード、HMV、CMS、応援店：ジャケット柄ステッカー（50mm×50mm）
■Amazon：メガジャケ
▼商品予約・詳細はこちら
https://lit.link/koboreflare#
ライブ・イベント情報
開催日時：2024年11月27日（水）20:00〜
開催場所：タワーレコード渋谷店 5階 イベントスペース
内容：ミニライブ＆サイン会
URL：https://columbia.jp/artist-info/kobore/live/88743.html
＜オンライントーク&サイン会＞
コロムビアミュージックショップにて対象期間中にご予約いただくとサインをプレゼント！
オンライントーク＆サイン会も開催します。
※詳細は後日解禁となります。
▼商品予約はこちら
初回限定生産盤：https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5599/
通常盤：https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5600/
ライブ・イベント情報
2025年1月25日(土) 千葉 LOOK
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月1日(土) F.A.D YOKOHAMA
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月6日(木) 静岡 UMBER
open 18:30 / start 19:00
GUEST : To be announced…
2025年2月8日(土) 神戸 太陽と虎
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月9日(日) 岡山 CRAZYMAMA 2nd Room
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月11日(火・祝) 山口 LIVE rise SHUNAN
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月12日(水) 鹿児島 SR HALL
open 18:30 / start 19:00
GUEST : To be announced…
2025年2月15日(土) 松本 ALECX
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月16日(日) 新潟 CLUB RIVERST
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月22日(土) 高知 X-pt.
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年2月24日(月・祝) 京都 MUSE
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年3月1日(土) 水戸 LIGHT HOUSE
open 17:30 / start 18:00
GUEST : To be announced…
2025年3月7日(金) 仙台 MACANA
open 18:30 / start 19:00
2025年3月9日(日) 札幌 cube garden
open 17:30 / start 18:00
2025年3月15日(土) 金沢 vanvanV4
open 17:30 / start 18:00
2025年3月20日(木・祝) 高松DIME
open 17:30 / start 18:00
2025年3月22日(土) 福岡 BEAT STATION
open 17:30 / start 18:00
2025年3月23日(日) 広島 ALMIGHTY
open 17:30 / start 18:00
2025年3月29日(土) 梅田 CLUB QUATTRO
open 17:15 / start 18:00
2025年3月30日(日) 名古屋 CLUB QUATTRO
open 17:15 / start 18:00
2025年4月5日(土) 渋谷 Spotify O-EAST
open 16:00 / start 17:00
料金 : 前売り スタンディング \4,000-
■”OCHIKOBORE”先行
受付期間 : 10/4(金)20:00〜10/9(水)23:59
URL : https://kobore.jp/feature/flaretour2025_ticket
ライブ・イベント情報
Vol.14
10月30日(水) 梅田Shangri-La
Open 18:30/Start 19:00
Guest：moon drop
※Sold Out
Vol.15
10月31日(木) 名古屋CLUB UPSET
Open 18:30/Start 19:00
Guest：さよならポエジー
※Sold Out
Vol.16
11月4日(月・祝) 渋谷 CLUB QUATTRO
Open 16:00/Start 17:00
Guest：Arakezuri
前売:\4,000(税込) +ドリンク代
関連リンク◆kobore オフィシャルサイト