3ヶ月連続で対バンライブ<UMIMOYASU 2024 MOVE>を行っているフレデリックが、9月に行われた公演から「Happiness」のライブ映像を公開した。「Happiness」は9月7日に配信リリース、夏フェスで先行披露されていた楽曲。ライブハウスでのパフォーマンスはこの公演が初披露となり、演出も冴えた映像となっている。また、11月20日にリリースとなるミニアルバム『CITRUS CURIO CITY』の収録曲も公開。オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌「CYAN」や最新曲「Happiness」のほか、新曲「煌舟」「sayonara bathroom」「ひとときのラズベリー」「ハグレツバメ」など全8曲が収録となる。初回盤特典映像には2023年から2024年にかけて行ったツアー<FREDERHYTHM TOUR 2023-2024“WELL 噛 ONE“>から2024年12月の大阪公演をアンコール含め全17曲を収録、さらにBlu-rayにはツアードキュメンタリーも収録される。

リリース情報



Mini Album『CITRUS CURIO CITY』2024.11.20 Release初回限定盤A(CD+Blu-ray): ¥5,980(tax in)AZZS-160初回限定盤B(CD+DVD): ¥4,700(tax in)AZZS-161通常盤(CD): ¥2,200(tax in)AZCS-1130■CD収録曲(全8曲)01 CYAN(オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌)02 煌舟03 Happiness04 sayonara bathroom05 ひとときのラズベリー06 ハグレツバメ07 PEEK A BOO08 ペパーミントガム■Blu-ray/DVD収録内容FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “at Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)Opening 01.熱帯夜 02.オワラセナイト 03.かなしいうれしい 04.他所のピラニア 05.SPAM生活06.ラベンダ 07.midnight creative drive 08.虜 09.オドループ 10.スキライズム11.銀河の果てに連れ去って! 12.スパークルダンサー 13.KITAKU BEATS 14.ジャンキー15.ペパーミントガム EN1.PEEK A BOO EN2.オンリーワンダー※Blu-rayにはFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “ドキュメンタリーも収録