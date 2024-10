SHANK主催フェス<BLAZE UP NAGASAKI 2024>が11月24日、長崎・出島メッセ長崎で開催される。同フェスのタイムテーブルが発表となった。開催当日は毎年恒例となった“長崎龍踊り”をオープニングに、トップバッターとしてのFOMAREが出演、続いてG-FREAK FACTORY、SIX LOUNGE、MONGOL800、Dragon Ash、HEY-SMITH、04 Limited Sazabys、The BONEZ、そしてトリを務める主催のSHANKと、9組の錚々たる面子のライブが繰り広げられる。

■SHANK主催フェス<BLAZE UP NAGASAKI 2024>

■20周年ツアーファイナルシリーズ<20th Anniversary Tour BRAND NEW OLD SHIT FINAL SERIES -ONE MAN LIVE->



10月05日(土) 北海道・札幌 Zepp Sapporoopen16:00 / start17:0010月12日(土) 愛知・名古屋 Zepp Nagoyaopen17:00 / start18:0010月14日(月/祝) 福岡・Zepp Fukuokaopen17:00 / start18:0010月18日(金) 東京・Zepp DiverCity(Tokyo)open18:30 / start19:3010月20日(日) 大阪・Zepp Osaka Baysideopen17:00 / start18:00▼チケット ※前売り1階 \4,800 / 2階指定席 \5,300イープラス:https://eplus.jp/shank-zepp/