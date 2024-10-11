SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞、タイムテーブル公開
SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞が11月24日、長崎・出島メッセ長崎で開催される。同フェスのタイムテーブルが発表となった。
◆＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞ 画像
開催当日は毎年恒例となった“長崎龍踊り”をオープニングに、トップバッターとしてのFOMAREが出演、続いてG-FREAK FACTORY、SIX LOUNGE、MONGOL800、Dragon Ash、HEY-SMITH、04 Limited Sazabys、The BONEZ、そしてトリを務める主催のSHANKと、9組の錚々たる面子のライブが繰り広げられる。
■SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞
11月24日(日) 長崎・出島メッセ長崎
open9:00 / start11:00 / end20:00(予定)
出演：SHANK、04 Limited Sazabys、Dragon Ash、FOMARE、G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、MONGOL800、SIX LOUNGE、The BONEZ
▼チケット
前売り：\10,800
一般発売：10月12日(土)10:00〜 イープラスにて
https://eplus.jp/blazeupnagasaki/
■20周年ツアーファイナルシリーズ＜20th Anniversary Tour BRAND NEW OLD SHIT FINAL SERIES -ONE MAN LIVE-＞
open16:00 / start17:00
10月12日(土) 愛知・名古屋 Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
10月14日(月/祝) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
10月18日(金) 東京・Zepp DiverCity(Tokyo)
open18:30 / start19:30
10月20日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
▼チケット ※前売り
1階 \4,800 / 2階指定席 \5,300
イープラス：https://eplus.jp/shank-zepp/
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