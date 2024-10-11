JAPAN 2nd Album『GIANT』



2024年11月13日(水)発売予約：：https://straykids.lnk.to/71NQ48・収録曲1. GIANT2. Chk Chk Boom -Japanese ver.-3. NIGHT (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 オープニングテーマ)4. Falling Up (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 エンディングテーマ)5. WHY? (フジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』主題歌)6. Saiyan7. 愛をくれたのに、なぜ8. Christmas Love9. NIGHT -English ver.- (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 オープニングテーマ)10. Falling Up -English ver.- (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 エンディングテーマ)11. Christmas Love (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録◼︎初回生産限定盤A : CD＋Blu-ray ￥6,800 / ESCL-6024〜6025＊60P PHOTO BOOK (Type A)＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様＊フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)＊オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)＊オリジナルフォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)＊Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)＊シリアルナンバー2口封入・Blu-ray収録内容・Jacket Shooting Making Movie・Jacket Shooting Making Movie (Relay Cam ver.)・「GIANT」 Recording Making Movie・「Christmas Love」 Recording Making Movie・「Social Path (feat. LiSA)」 Music Video・「Social Path (feat. LiSA) 」 Music Video Making Movie◼︎初回生産限定盤B : CD＋スペシャルZINE ￥4,500 / ESCL-6026〜6027＊32P PHOTO BOOK (Type B)＊スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様＊フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)＊オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)＊シリアルナンバー1口封入◼︎通常：CD Only /ESCL-6028 ￥3,500＊フォトカードC封入(メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入＊シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入◼︎FANCLUB会員限定盤 8形態※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)・FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-190＊16P PHOTO BOOK (バンチャン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (バンチャン絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (Lee Know盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-191＊16P PHOTO BOOK (リノ絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (リノ絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (Changbin盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-192＊16P PHOTO BOOK (チャンビン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (チャンビン絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (Hyunjin盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-193＊16P PHOTO BOOK (ヒョンジン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (ヒョンジン絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (HAN盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-194＊16P PHOTO BOOK (ハン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (ハン絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (Felix盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-195＊16P PHOTO BOOK (フィリックス絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (フィリックス絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (Seungmin盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-196＊16P PHOTO BOOK (スンミン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (スンミン絵柄2枚封入)・FANCLUB会員限定盤 (I.N盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-197＊16P PHOTO BOOK (アイエン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (アイエン絵柄2枚封入)▼Stray Kids JAPAN 2nd Album『GIANT』、初回生産限定盤A・Bと通常盤(初回仕様)に封入のシリアルナンバー応募特典が決定【応募期間】2024年11月12日(火)10:00〜2024年11月24日(日)23:59までシリアルナンバー応募対象オフラインイベント日程関東会場・関西会場の2か所で開催予定※開催日時・参加方法詳細は決定次第オフィシャルサイトをご参照ください。・特典会内容メンバー個別ハイタッチ会 8000名様(各会場につき、各メンバー500名様すつ)※ご希望のメンバー、ご希望の会場を選んでご応募いただけます。メンバー個別サイン会 1600名様(各会場につき、各メンバー100名様ずつ)※ご希望のメンバー、ご希望の会場を選んでご応募いただけます。・メンバー全員ミート&グリート 400名様(各会場につき200名様)シリアルナンバー応募対象郵送プレゼント・メンバーソロアクリルスタンド 1600名様(各メンバー200名様ずつ)※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。メンバー全員直筆サイン入りポストカード：50名様メンバー手作りオリジナルサイン&メッセージ入り色紙：8名様 (各メンバー1名様ずつ)※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。メンバー手作りオリジナルチェキ：8名様 (各メンバー1名様ずつ)※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。