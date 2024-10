Trippy(東京都新宿区)は、人気オンラインゲーム「フォートナイト」で、松平健さんとのコラボイベント「マツケンサンバII Rise Up the World」を2024年10月18日〜11月11日に開催する。

「マツケンサンバII」の楽曲を世界中の人と楽しめるライブパフォーマンスが予定されている。

巨大なマツケンが登場

「マツケンサンバII」は今年20周年だ。「フォートナイト」でのパフォーマンスには、巨大なマツケンが登場。プレイヤーは曲の世界に入り、他のプレイヤーと一緒にライブを盛り上げ、楽しむことができる。

プレゼントキャンペーンも実施される。限定デザインの「マツケンサンバ Rise Up the World Tシャツ」を抽選で5人に、「マツケンサンバ Rise Up the World タオル」を10人にプレゼントする。プレゼント企画の詳細は、Xアカウント(@alche_studio)で発表予定。