「未知のウイルス」が発見された場所といえば、深海や熱帯雨林など到達困難な場所を連想する人が多いかもしれません。ところが、ノースウェスタン大学の研究チームが主導した調査では、「使用済みの歯ブラシやシャワーヘッド」という身近な物品から未知のウイルスが大量に発見されました。Frontiers | Phage communities in household-related biofilms correlate with bacterial hosts

屋内に存在する微生物叢(マイクロバイオーム)は居住者の行動や衛生状態、地域、インフラストラクチャーなどさまざまな要因の影響を受けて形成されます。研究チームは、特に細菌に感染して複製するウイルスである「ファージ」に着目した研究を行いました。研究では34本の歯ブラシと92本のシャワーヘッドからサンプルを採取し、メタゲノム解析でサンプルに含まれるウイルスを分析しました。論文の共著者であるノースウェスタン大学のエリカ・ハートマン准教授は、以前にも歯ブラシに生息する微生物の調査を行った人物です。ハートマン氏は、「このプロジェクトは好奇心から始まりました。私たちは、家にどのような微生物が住んでいるのか知りたかったのです。室内環境について考えると、テーブルや壁の表面は微生物が住みにくい場所です。微生物は水のある環境を好みます。では、水はどこにあるのでしょう?それはシャワーヘッドや歯ブラシの中です」と述べています。分析の結果、合計で614種類ものウイルスが含まれていることが判明しました。これらのウイルスはほとんどが未発見のものと考えられており、ヒトではなく細菌に感染するファージだとのことです。ハートマン氏は、「私たちが発見したウイルスの数は驚くべきものです」「ほとんど知らないウイルスや、見たこともないウイルスをたくさん発見しました。未開拓の生物多様性が私たちの身近にあることに驚かされます。それは鼻のすぐ下にあり、見つけるために遠くへ行く必要さえないのです」とコメントしています。シャワーヘッドに生息するウイルスと歯ブラシに生息するウイルスはほとんど重複がみられず、まったく同じウイルスを持つサンプルも確認されませんでした。ハートマン氏は、「シャワーヘッドと歯ブラシは、それぞれが小さな島のようです。これは、世の中のウイルスの信じられないほどの多様性を強調しています」と述べました。サンプル全体のパターンは見られなかった一方で、今回見つかったウイルスにはマイコバクテリアに感染するマイコバクテリオファージが多いことも報告されています。マイコバクテリアにはハンセン病や結核、慢性肺感染症などの病気を引き起こす細菌が含まれるため、いつの日か科学者がマイコバクテリオファージを利用して感染症を治療できるようになる可能性があります。ハートマン氏は、「これらのマイコバクテリオファージを採取し、給排水設備から病原体を取り除く方法として使用することを想像できます。私たちは、これらのウイルスが持っている可能性があるすべての機能を調べて、それらの利用法を見つけたいと考えています」と述べました。「歯ブラシやシャワーヘッドに未知のウイルスがたくさん生息している」と聞くと不安に思う人もいるかもしれませんが、ハートマン氏は心配する必要はないと指摘しています。ハートマン氏は、「微生物はあらゆる場所に存在しており、そのほとんどは私たちを病気にするものではありません。逆に消毒剤で攻撃すればするほど耐性が発達したり、治療が難しくなったりする可能性があります。私たちは皆、ウイルスを受け入れるべきです」とアドバイスしました。