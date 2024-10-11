¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¢³Ú¶Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê³Ú¶Ê¤Ï300ËüºÆÀ¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ
¡¡Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤È¶¦Æ±¤Ç³Ú¶Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥í¥´
¡¡½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤¬2ËÜ°Ê¾å¤Î¥É¥é¥Þ¡ÊÊ¿¶ÑºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó300Ëü²ó¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤È¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤¬¶¦Æ±¤Ç³Ú¶ÊÇÛ¿®¡¢Ãøºî¸¢´ÉÍý¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾³èÆ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡±þÊç´ü´Ö¤Ï11Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¤Ê¤É¤ÏÉÔÌä¡£·ë²ÌÈ¯É½¤Ï12·î23Æü¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ±þÊçÍÑÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
·ë²ÌÈ¯É½¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë
±þÊçºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉÔÌä¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£
´é½Ð¤·ÉÔ²Ä¤Ç¤âOK¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒÉÔÌä¡£
¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìä¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»öÁ°¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×²»³Ú»ö¶ÈÅý³ç¡Û
ÎÉ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤²»³Ú¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥É¥é¥Þ¤ò°ìÅÙºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¥é¥¤¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¼¼ Ã´Åö¡Û
¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¤â»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆðÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ³§¤µ¤Þ¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¤É¤ó¤É¤ó±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥í¥´
¡¡½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡±þÊç´ü´Ö¤Ï11Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¤Ê¤É¤ÏÉÔÌä¡£·ë²ÌÈ¯É½¤Ï12·î23Æü¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ±þÊçÍÑÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
·ë²ÌÈ¯É½¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë
±þÊçºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉÔÌä¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£
´é½Ð¤·ÉÔ²Ä¤Ç¤âOK¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒÉÔÌä¡£
¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìä¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»öÁ°¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×²»³Ú»ö¶ÈÅý³ç¡Û
ÎÉ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤²»³Ú¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥É¥é¥Þ¤ò°ìÅÙºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¥é¥¤¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¼¼ Ã´Åö¡Û
¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¤â»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆðÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ³§¤µ¤Þ¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¤É¤ó¤É¤ó±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡