Ëå¤ÏÍÂ¼²Í½ã¡¡Èþ¿Í»Ð34ºÐ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡¡À°·Á¤«¤é5Ç¯¡¡¡Ö¹¥¤¤ËÀ¸¤¤µ¤»¤Æ¤è¡×È¯¸À¤¬ÀèÆüÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼ÍõÎ¤¡õÍÂ¼²Í½ã¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü¡Ö¹¥¤¤ËÀ¸¤¤µ¤»¤Æ¤è¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡ÖËå¡©¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¡»ä¤¬»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÍÂ¼¡£º£²ó¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯Ê¬¤¯¤é¤¤¿¤Ó¤¿È±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á°¦¤é¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÍõÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤è¡¼¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡ÖÍõÎ¤¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÂ¼ÍõÎ¤¡Ê¤¢¤ê¤à¤é ¤¢¤¤¤ê¡Ë
1990Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Îº¢¤«¤é¿·°æ¤æ¤¦¤³¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤Ø²þÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Örose bleue¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÍÂ¼ÍõÎ¤¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@arimuraairi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼ÍõÎ¤¡õÍÂ¼²Í½ã¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü¡Ö¹¥¤¤ËÀ¸¤¤µ¤»¤Æ¤è¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡ÖËå¡©¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¡»ä¤¬»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÍÂ¼¡£º£²ó¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯Ê¬¤¯¤é¤¤¿¤Ó¤¿È±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á°¦¤é¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÍõÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤è¡¼¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡ÖÍõÎ¤¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÂ¼ÍõÎ¤¡Ê¤¢¤ê¤à¤é ¤¢¤¤¤ê¡Ë
1990Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Îº¢¤«¤é¿·°æ¤æ¤¦¤³¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤Ø²þÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Örose bleue¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÍÂ¼ÍõÎ¤¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@arimuraairi¡Ë