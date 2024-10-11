¡ÚÂÐÃÌ¡Û¥¢¥¶¥ß¡ßÄ¹À¥Í²Ö¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¥¿¥¤¥×¤ÊÆó¿Í¤¬¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
ºî»ìºî¶ÊÊÔ¶Ê¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Á´¤Æ¤ò¼«¿È¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ó¥¬ー¡¦¥¢¥¶¥ß¡£¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤âÂ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¤¯¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ¥Ð¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¶¥ß¤Èº£²óÂÐ¥Ð¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÞÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÏª½Ð¤¹¤ë·ÁÂÖ¡¦É½¸½¼êË¡¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢2¼¡¸µ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤È3¼¡¸µ¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡Ë¤ÎÎ¾¼´¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤À¤Ä¤ê¤ç¤¯·Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ò¾Î¤¹¤ëÄ¹À¥Í²Ö¡£¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥â¥Î¥é¥ë¥¿¥¤¥×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯Æó¿Í¤Î¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ËÜÈÖ¤¬Ç÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤ÇÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ーー¤½¤â¤½¤â¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Ä¹À¥¡§¥Áー¥àÆâ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÂÐ¥Ð¥ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Í～¡×¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¥Áー¥à¤ÎÊý¤È·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¶¥ß¡§»ä¤â¤è¤¯¥Áー¥àÆâ¤ÇÄ¹À¥¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ä¹À¥Í²Ö / ¥¢¥¶¥ß
ーー¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤ÎÁªÄê´ð½à¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§¤³¤ì¤È¸À¤Ã¤¿ÁªÄê´ð½à¤ÏÄê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥Äー¥Þ¥ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ò2²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²óÌÜ¤ÎÁê¼ê¤Ï¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë³¦·¨¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤Î¥Äー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÊý¡¹¤ÈÂÐ¥Ð¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢ーËè¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄê¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ーー¥Ä¥¢ー¼«ÂÎ¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀß¤±¤Æ¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í
¥¢¥¶¥ß¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó°ã¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ò¸ò¸ß¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
Ä¹À¥¡§¼«Ê¬¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î8·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Such¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ ÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ーー¤ª¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎËþÂÅÙ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«
¥¢¥¶¥ß¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²óÂÐ¥Ð¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢´î¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬Èï¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÈÂÐ¥Ð¥ó¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤ËÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹À¥Í²Ö / ¥¢¥¶¥ß
ーー¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä°õ¾Ý¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
Ä¹À¥¡§³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤¤¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤âSNS¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥ó¥É²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¶Ê¤â½Ð¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Ë¤¤¤ëÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¶¥ß¡§ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬Éý¹¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤½÷À¤Î´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ã¤Ý¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¸¿È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーーÂÐ¥Ð¥ó¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¤ªÆó¿Í¤Ï¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«
¥¢¥¶¥ß¡§ÂÐ¥Ð¥ó¤¬·è¤Þ¤ë¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶öÁ³¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸òÎ®¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥â¥Î¥é¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¥Î¥é¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«
¥¢¥¶¥ß¡§¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÎÈ¿ÂÐ¸ì¤ÎÂ¤¸ì¤È¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸ì¸»¤È¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ì´¶½Å»ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¢¥¶¥ß
ーー¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¥é¥¤¥Ö¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ëÆñ¤·¤µ¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
Ä¹À¥¡§²»¸»¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤ì¤À¤±½Ð¤»¤ë¤«¤ò¤¤¤Ä¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤âÉ½¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Î±éÁÕ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²Î¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¶¥ß¡§»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤ò¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥µー¥¥Ã¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¥Ð¥ó¥É¼«ÂÎ¤â·Á¼°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ーー¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¥Äー¥Þ¥ó¤Ç½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«
¥¢¥¶¥ß¡§ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥»¥È¥ê¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¥³¥¢¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¶Ê¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£MC¤âÂÐ¥Ð¥ó¤Î»þ¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÄÌ¤·¤Æ·ë¹½ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ーーÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¥Äー¥Þ¥ó¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
Ä¹À¥¡§¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤Ã¤Æ½é¸«¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¶Ê¤È¡¢Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½é¸«¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»É¤µ¤ê¤½¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹À¥Í²Ö
ーーÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Û¤È¤ó¤ÉÂÐ¥Ð¥ó¤ò¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤ËÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¤¹¤¹¤áÅª¤Ê¤³¤È¤ä¡¢³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹À¥¡§Æ§¤ó¤Ç¤¤¿¾ì¿ô¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºî»ìºî¶ÊÊÔ¶ÊÁ´Éô¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âSNS¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤»Êý¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ......¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Ä¹À¥¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ªÁ´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥¶¥ß¡§¤¢¤Þ¤êÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤äºî¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥éー¤¬²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬»ä¤ÏÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¿§¡¹½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ÝÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±À¿¼Â¤Ë¡¢Ê¿Åù¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÀ¿¼Â¤Ë¡¢Ê¿Åù¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§²¿¤«¤òÆÃÊÌìÝÕþ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤«¡¢±éÁÕ¤¹¤ë³Ú¶Ê¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹À¥¡§Ê¿Åù¤µ¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¶¥ß¡§¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¼«¿È¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÖÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡×¤È¤«¡Ö¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ÜーÎ©¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢ºÇÁ°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢1ÈÖ¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ーーÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
Ä¹À¥¡§¼«Ê¬¤Ï¡¢¼ª¤Ç¤âÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹À¥Í²Ö¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸«¤»Êý¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È½êºî¤ò´Þ¤á¤¿É½¸½ÎÏ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¶¥ß¡§¤½¤ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í
Ä¹À¥¡§¤¢¤È¼Â¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤Ã¤¤ÎÊ¿Åù¤ÎÏÃ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÈµÒÀÊ¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¹ß¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¶¥ß¡§Ä¹À¥¤µ¤ó¤¬¹ß¤ê¤¿¤é¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Ä¹À¥¡§¤Ç¤â¡¢Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¶¥ß¡§²ø²æ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡£µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¡£
Ä¹À¥¡§µ¤»ý¤Á¤À¤±Å¾¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ä¹À¥Í²Ö / ¥¢¥¶¥ß
ーーµÕ¤Ë¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤«¤éÄ¹À¥¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤ÎÈÏáÆ¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ã¤Æ1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬ー¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò¼á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ä¹À¥¡§¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢²Î»ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤µ¤ó¤ÎÄ¹À¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ê¤È²Î»ì¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¢¥¶¥ß¡§¼«Ê¬¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ë¶á¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹À¥¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤¤¼êÂ¦¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤«......¡ªµÕ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¶¥ß¡§³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¼«Ê¬¤Ç¶Ê¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¥´ー¥ë¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¶Ê¤ò½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¤¬¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ã¤Æ¡¢ °ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥´ー¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«²æ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¡¢»ä¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ°ÍÍê¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³ä¤È¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢À©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥¢¥¶¥ßÀá¤¬¤¢¤ë¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¸Ä¿ÍÅª¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤¬¤â¤·Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â²Î¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇµÕ¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²»¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍË¤ÎÃë´Ö¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¢¥³¥®¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¦¥£¥¹¥Ñー¤Ç¾è¤»¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤«¤Ï¥ê¥¹¥Êー¤ÎÊý¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ìー¥¶ー¤¬¤®¤å¤¤¤ó¤®¤å¤¤¤ó¤ÎÃæ¤Ë¥¦¥£¥¹¥Ñー¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¥·¥åー¥²¥¤¥¶ー¤È¤«¡¢¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥ó¤Î²»¤ÎÃæ¤Ë¤â·ë¹½ºÙ¤¤²»¤¬¾è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬Áû¤¬¤·¤¤Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹À¥¡§¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ö·¯¤è¤ê¸¤¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¥Õ¥ìー¥º¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
·¯¤è¤ê¸¤¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê / ¥¢¥¶¥ß
ーー¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥â¥Î¥é¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹À¥¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä¹À¥¤Ï¥Ð¥ó¥É¤â¤¤¤±¤ë¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³§ÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ß²»¸»¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¹À¥¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡ÖÄ¹À¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í......¤¹¤´¤¯ºÙ¤¤......¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Ä¹À¥¡§ºÙ¤¤......¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¶¥ß¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤Î´ÖÇ®¿´¤ÊÁ°Îó¤ÎÊý¤ËºÙ¿È¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÇ®¿´¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ä²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£
Ä¹À¥¡§¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤á¤Æ¤âÂç¾æÉ×......¡©
¥¢¥¶¥ß¡§Á´Á³¤è¤µ¤½¤¦¡£Ä¹À¥¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ÏÀäÂÐ»É¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹À¥¡§¤¸¤ã¤¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥Í¥¢ - Ä¹À¥Í²Ö (Official Live Video)
ーー¥¢¥¶¥ß¤µ¤óÅª¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¶¥ß¡§Ä¹À¥¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ÀÏÂ¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶Ê¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤´¶¤¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¥é¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³¦·¨¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾ÂÐ¥Ð¥ó¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤à¤±¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹
¥¢¥¶¥ß¡§2023Ç¯¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÅÀ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ç¯¤Ë¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢Äì¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜ¿ô¼«ÂÎ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È³Ú¶Ê¤òµÍ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
ーーÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«
Ä¹À¥¡§º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤³¤Î1Ç¯¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë¤âÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¸¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¶¥ß¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦³¦·¨¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È¶¦±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¸þ¤¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÁØ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤´¤È¤Ë¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤êº®¤¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤¦¼ñ¸þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢³°¤Ø¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ä¹À¥Í²Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¿¹»³¥É¡¦¥í¡¡»£±Æ¡á¥è¥·¥Ï¥é¥ß¥º¥Û
Ä¹À¥Í²Ö / ¥¢¥¶¥ß