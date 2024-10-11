¸µ¥â¡¼Ì¼¡£1´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¤Ê¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥¿¥ó¥¯¤µ¤ó¤Î¼èºà¤ÇÀçÂæ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡Á‼️¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¡¢È±¿§ÊÑ¤¨¤¿¤è¡×¤ÈÃãÈ±¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦²á¤®¤Ç¤¹¤Í︎♡¡×¡ÖÂç¿Í³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ä¤Ã¤Ú¤µ¤óÈ±¿§¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹~~~¡×¡Ö¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£