【第62回全日本模型ホビーショー】開催日:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場: 東京ビッグサイト南1、2ホール 東京都江東区有明3-11-1 入場料: 1,200円(当日券) 1,000円(前売り券) ※中学生以下無料

S14は、10月11日~13日の期間東京ビッグサイトにて開催されている第62回全日本模型ホビーショーにて2025年春発売予定の「コブラ+エアバイク 1/8」などを展示している。

「コブラ+エアバイク 1/8」は、「スペースコブラ」に登場する「コブラ」とその愛車を立体化したもの。「コブラ」には左腕を通常の腕とサイコガンの両方を確認でき、可動ポイントも見受けられる。

この他パンダの姿でタツノコプロのヒーローを再現した「PANGDA」シリーズや、「よばれてとびでて! アクビちゃん」に登場する「アクビちゃん」のツボ型ドールハウスなどを展示している。

コブラ

脚部にも可動ポイントがみられる

エアバイク

PANGDA

Akubigirl

サンダーバード2号

勇者ライディーン

クッピーラムネと「あらいぐまラスカル」がダイキャストフィギュアに

Toyota Century 1997 Black 1/18

Toyota Century 1997 1/64

ブルーブラック

ホワイトもラインナップ

JTSTUDIO×QUICCS

ZAIKI

KOZA

JAEGER

MONKEY

YUMI

YUKI

YUKI

YUMI

MONKEY

YUMI

YUKI

YUKI

YUKI胸像

YUMI

YUMI胸像

JAEGER

KOZA

ZAIKI

ブース全景

(C) S14 Ltd.

(C)BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA・TMS

(C)東北新社

(C) タツノコプロ・キッズステーション・AP