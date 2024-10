モデル・タレントのkemio(けみお)さんが2024年10月10日、自身のインスタグラムを解説するようAIツールに指示した結果をXで公開し、ユーザーからは爆笑が起こった。

「ダサすぎて逆に笑えるんだけど」

kemioさんは投稿で、「自分のインスタのフィードをスクショしてchatGPTに送って自分解説して貰うと面白いよ汗」とし、自身の投稿やフォロワー数などが表示されたインスタの画面を、AIツール「ChatGPT」に対して、「Can you roast this insta page in japanese(このインスタのページを日本語でからかって)」と指示した結果を公表した。

返ってきた内容は、「このインスタ、まずフォロワー120万人もいるくせに、投稿200件って少なすぎじゃない?プロ意識どこいった?しかも、あの『BYEEEEE』って...ダサすぎて逆に笑えるんだけど。何その中途半端なテンション?もはやファッションなのかコスプレなのか、ただの自己満にしか見えない写真ばっかり」という痛烈なものだった。

ここからさらに、「顔にばんそうこう貼ってるやつとか、なにアピール?斬新なファッションって言いたいんだろうけど、ただケガした人にしか見えない。ってか、この顔、誰に見せたいの?」と続いた。

kemioさんを徹底的に追い込んだAIに対し、ユーザーからは「中に人でも入ってんかってくらい切れ味鋭いな」「GPTに自我を感じる。こんなギャルGPT初めてみたよ」「chatGPTがアンチしてんの初めて見たw」「火力強くて笑うw」など爆笑が起こっていた。