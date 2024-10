「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」最初の脱落者を決める第2回戦がスタート

生き残りをかけた激しい戦いが始まった。昨日(10日)、韓国で放送されたMnet「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」第4話では、第2回戦「IDENTITY」ミッションが行われた。2人のエースが登場してグループのアイデンティティを際立たせた後、ステージは第1回戦でベネフィットを与えられたONEUSが決めたキューシート通り、8TURNが1番目に登場した。

これに先立って、第1回戦で最下位になり、脱落の岐路に立たされた8TURNは敗北の要因を分析し、今回は華やかな小道具を積極的に活用し、視聴者から注目を浴びた。エースのジェユンとミョンホは、デビュー曲「TIC TAC」に死神と死んだ王というコンセプトを加え、棺を浮かせるパフォーマンスなど、視線を釘付けにするスケールのステージを披露した。回を重ねるごとに成長する彼らの姿に相手チームは「このステージで基準があまりにも高くなった」「確実なエースとコンセプトがあるステージだった。成長した」と惜しみない称賛を送った。THE NEW SIXは、メインボーカルであるチョン・ジュンヒョクが活動を中断していた際に発売した「Love or Die」を選曲し、6人のメンバー全員で披露して、意義のあるステージを見せた。「白鳥の湖」をサンプリングし、新たな試みを加えたTHE NEW SIXは、エースであるチョン・ジュンヒョクの叙情的で圧倒的なボーカルとウ・ギョンジュンの大胆なペアダンスで目を引いた。特に、オ・ソンジュンとウン・フィなどの、はしごを活用した新鮮なパフォーマンスに相手チームは「はしごがきれいに見えることもあるんだ」「小道具の活用が上手だ」と絶賛した。CRAVITYも、地上波音楽番組で1位を獲得した「Love or Die」を選んだ。評価戦の最下位から、第1回戦でチームランキング1位になった彼らは、1位を維持するために勝負に挑んだ。エースのテヨンとミニが絶壁から落ちるドラマチックな演出で序盤から注目を集めた彼らは、光を見つけるフィナーレを披露し、最初と最後を同じ構成にすることで視線を釘付けにするパフォーマンスを完成させた。相手チームは「コンセプト、編曲、振り付けがすべて合っていた」「また上位になりそうだ」と賞賛を惜しまなかった。前回、ダークなコンセプトで強烈な印象を残したYOUNITEは、今回はミュージカルを連想させる軽快なステージで清涼な魅力をアピールした。みんなで楽しめる曲である「WATERFALL」を選曲した彼らは、エースのイ・ウンサン、ウンホを中心にミュージカル要素とフェスティバルを連想させるステージで明るいエネルギーを見せた。童話のようなステージを見た相手チームは「空気清浄機のようなステージ」「競演でもこのようなステージを見せることができるんだ」「ウンホの顔がとてもハンサムでファンになった」と感心した。第2回戦を通じて最初の脱落チームが決まるため、より緊張感が高まっている。前話の1回戦で下位グループになったATBO&JUST B、TEMPESTと、“エース1位”チームであるONEUSのステージが残された中、どのチームが脱落の危機から抜け出すのか注目が集まっている。