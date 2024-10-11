[10.11 J3第32節](長良川)

※19:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 50 後藤大輝

DF 4 甲斐健太郎

DF 29 野澤陸

DF 39 遠藤元一

MF 6 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 16 西谷亮

MF 19 松本歩夢

MF 23 萩野滉大

MF 24 粟飯原尚平

FW 11 藤岡浩介

控え

GK 41 中山開帆

DF 37 寺阪尚悟

MF 8 荒木大吾

MF 28 水野泰輔

FW 7 河波櫻士

FW 27 横山智也

FW 47 Y. Nagai

監督

天野賢一

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 30 松原颯汰

DF 5 池ヶ谷颯斗

DF 7 大野佑哉

DF 19 杉井颯

MF 6 西村恭史

MF 8 近藤貴司

MF 14 三田尚希

MF 17 忽那喬司

MF 23 黒石貴哉

MF 47 加藤弘堅

FW 18 浮田健誠

控え

GK 1 田尻健

DF 48 砂森和也

MF 9 藤森亮志

MF 10 山中麗央

MF 13 小西陽向

MF 28 丹羽匠

MF 40 碓井鉄平

監督

高木理己