岐阜vs長野 スタメン発表
[10.11 J3第32節](長良川)
※19:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 29 野澤陸
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 41 中山開帆
DF 37 寺阪尚悟
MF 8 荒木大吾
MF 28 水野泰輔
FW 7 河波櫻士
FW 27 横山智也
FW 47 Y. Nagai
監督
天野賢一
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 30 松原颯汰
DF 5 池ヶ谷颯斗
DF 7 大野佑哉
DF 19 杉井颯
MF 6 西村恭史
MF 8 近藤貴司
MF 14 三田尚希
MF 17 忽那喬司
MF 23 黒石貴哉
MF 47 加藤弘堅
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 48 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 28 丹羽匠
MF 40 碓井鉄平
監督
高木理己
※19:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 29 野澤陸
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 41 中山開帆
DF 37 寺阪尚悟
MF 8 荒木大吾
MF 28 水野泰輔
FW 7 河波櫻士
FW 27 横山智也
FW 47 Y. Nagai
監督
天野賢一
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 30 松原颯汰
DF 5 池ヶ谷颯斗
DF 7 大野佑哉
DF 19 杉井颯
MF 6 西村恭史
MF 8 近藤貴司
MF 14 三田尚希
MF 17 忽那喬司
MF 23 黒石貴哉
MF 47 加藤弘堅
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 48 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 28 丹羽匠
MF 40 碓井鉄平
監督
高木理己