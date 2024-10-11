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[初回限定盤 A] [初回限定盤 A]



▲[初回限定盤 B] ▲[初回限定盤 B]



▲[通常盤] ▲[通常盤]

New Album『世会色ユニバース』発売日：2024年12月25日（水）[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127＜初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容＞-DISC 1-01. [Killing time]02. 神様の遺伝子03. 悔やむと書いてミライ04. トロイア05. オーダーメイド （TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ）06. 成れの果てのグリフ07. 空腹08. カラスとうさぎ09. おとといきやがれ10. 禁じられた果実11. クロスワードパズル12. 心恋花火 （Amazon プライム・ビデオ CMソング）13. ウィッチハント・アンドゥ14. エグゼキューション15. 最果てのユニバース16. [Impermanence of all things]17. 栞 （映画『君が落とした青空』主題歌）-DISC 2-01. 最終宣告 （『専門学校HAL』 2020年度TVCMソング）02. ラットキング03. アンダーコントロール04. 携帯恋話05. バニーボイラー06. 音楽を恨んでいる07. 二千五百万分の一 （TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマ）08. [Passphrase]09. 神様の言うとおり10. 嘘ラック11. 逃非行12. 暗い微睡みの呼ぶほうへ13. 失意のエチュード14. 一生不幸でかまわない15. 忘れていいよ16. [Submerged city]17. ひともどき＜初回限定盤A：1CD収録内容＞01. モザイクロール02. マトリョシカ03. カミサマネジマキ04. バビロン05. ロストワンの号哭06. 脱獄07. ゴーストルール08. 六兆年と⼀夜物語09. 命に嫌われている。 -Band Arrange ver.-参加ミュージシャン：Gt.三矢禅晃, Gt.清水"カルロス”宥人, Key.宇都圭輝, Ba.白神真志朗, Dr.新保惠大, St.門脇大輔ストリングス10. CQCQ -Band Arrange ver.-参加ミュージシャン：Gt.Neru, Ba.キタニタツヤ, Dr.新保惠大＜初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容＞「まふまふ ひとりぼっちの沖縄旅」「ひきこもりでもライブがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2024@YouTube Music Weekend 8.0〜」＜Director's cut ver. ＆ Making Movie＞01. OPENING02. 栞03. 悔やむと書いてミライ04. ジグソーパズル05. 携帯恋話06. 心恋花火07. サクリファイス08. 水彩銀河のクロニクル09. ENDING10. Making Movieアルバム封入特典（初回プレス分：全形態共通）：「ファンミーティング＆アコースティックライブ」シリアルコード抽選券