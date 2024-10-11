まふまふ、12/25発売ニューアルバム『世会色ユニバース』は全34曲収録CD2枚組の超大作
まふまふが、12月25日(水)に発売するニューアルバム『世会色ユニバース』の全収録曲を公開した。ニューアルバム『世会色ユニバース』は全34曲のCD 2枚組で、まふまふ史上最多収録曲数のアルバムとなっている。
収録曲は先に発表されていた「携帯恋話」「一生不幸でかまわない」や、Amazon プライム・ビデオ CMソングの「心恋花火」をはじめ、10月より放送がスタートしたTVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマの「オーダーメイド」、映画『君が落とした青空』主題歌の「栞」、TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマの「二千五百万分の一」、『専門学校HAL』 2020年度TVCMソングの「最終宣告」などタイアップを担当した既発曲に加え、先日YouTubeにてミュージック・ビデオを公開した新曲「ラットキング」はじめ「カラスとうさぎ」「最果てのユニバース」など未発表曲17曲を含む、全34曲CD2枚組の超大作となっている。
リリース情報
[初回限定盤 A]
▲[初回限定盤 B]
▲[通常盤]
発売日：2024年12月25日（水）
[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付
[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
＜初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容＞
-DISC 1-
01. [Killing time]
02. 神様の遺伝子
03. 悔やむと書いてミライ
04. トロイア
05. オーダーメイド （TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ）
06. 成れの果てのグリフ
07. 空腹
08. カラスとうさぎ
09. おとといきやがれ
10. 禁じられた果実
11. クロスワードパズル
12. 心恋花火 （Amazon プライム・ビデオ CMソング）
13. ウィッチハント・アンドゥ
14. エグゼキューション
15. 最果てのユニバース
16. [Impermanence of all things]
17. 栞 （映画『君が落とした青空』主題歌）
-DISC 2-
01. 最終宣告 （『専門学校HAL』 2020年度TVCMソング）
02. ラットキング
03. アンダーコントロール
04. 携帯恋話
05. バニーボイラー
06. 音楽を恨んでいる
07. 二千五百万分の一 （TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマ）
08. [Passphrase]
09. 神様の言うとおり
10. 嘘ラック
11. 逃非行
12. 暗い微睡みの呼ぶほうへ
13. 失意のエチュード
14. 一生不幸でかまわない
15. 忘れていいよ
16. [Submerged city]
17. ひともどき
＜初回限定盤A：1CD収録内容＞
01. モザイクロール
02. マトリョシカ
03. カミサマネジマキ
04. バビロン
05. ロストワンの号哭
06. 脱獄
07. ゴーストルール
08. 六兆年と⼀夜物語
09. 命に嫌われている。 -Band Arrange ver.-
参加ミュージシャン：Gt.三矢禅晃, Gt.清水"カルロス”宥人, Key.宇都圭輝, Ba.白神真志朗, Dr.新保惠大, St.門脇大輔ストリングス
10. CQCQ -Band Arrange ver.-
参加ミュージシャン：Gt.Neru, Ba.キタニタツヤ, Dr.新保惠大
＜初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容＞
「まふまふ ひとりぼっちの沖縄旅」
「ひきこもりでもライブがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2024@YouTube Music Weekend 8.0〜」
＜Director's cut ver. ＆ Making Movie＞
01. OPENING
02. 栞
03. 悔やむと書いてミライ
04. ジグソーパズル
05. 携帯恋話
06. 心恋花火
07. サクリファイス
08. 水彩銀河のクロニクル
09. ENDING
10. Making Movie
アルバム封入特典（初回プレス分：全形態共通）：
「ファンミーティング＆アコースティックライブ」シリアルコード抽選券
ライブ・イベント情報
＜大阪＞
日程：2025年4月13日(日)
開場17:00 / 開演18:00 / 終演19:30〜20:00予定
会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール
価格：5.500円（税込）
＜東京＞
日程：2025年4月20日(日)
開場16:00 / 開演17:00 / 終演18:30〜19:00予定
会場：立川ステージガーデン
価格：5.500円（税込）
＜スケジュール＞
申込期間：2024年12月25日(水)18:00〜2025年1月13日(月・祝)23:59
当選発表：2025年1月23日(木)より順次通知予定
入金期間：CDに封入されるシリアルコード付き応募チラシをご確認ください。
関連リンク
◆まふまふ オフィシャルTwitter
◆まふまふ オフィシャルInstagram
◆まふまふ オフィシャルYouTubeチャンネル