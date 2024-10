国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2024「NEW ERA」』が、10月11〜14日の4日間、東京・天王洲運河一帯で行われる。初日の11日には俳優でダンサーの森山未來が、アートエキシビション会場の寺田倉庫G1ビルで行われたプレス内覧会に登壇した。3年目を迎え、昨年は4日間で4万人以上を動員した『MEET YOUR ART FESTIVAL』は、さらに規模を拡大。寺田倉庫を中心とした7会場で行われ、アートエキシビションと2つのアートフェア、80店舗以上が参加するマーケットエリアを開催する。

天王洲運河に浮かぶ「T-LOTUS M」の船上ステージでは、三浦大知がコンセプチュアルプロジェクト「球体」を軸にしたライブパフォーマンス(13日午後5時〜)を実施するほか、4日間で14組のミュージシャンがパフォーマンスを繰り広げる。プレス内覧会には、YouTubeのアート専門番組『MEET YOUR ART』で約4年にわたってMCを務める森山未來が登場。「番組MCとしてどこまで役割を果たせているかはわからないですけど、100人ほどのアーティストをご紹介しているということは、僕もおよそ100人のアーティストとこの4年間、出会っていることになります。僕も表現活動をしている身なので、自分に大きなフィードバックがずっとありました。これからも大きな刺激を受けながら歩んでいければ」とあいさつした。フェスティバルの見どころについては「ここ(寺田倉庫G1ビル5F)はエキシビションスペースで、別のところにはアートフェアがあったり、飲食、音楽、ファッション、あらゆるものが凝縮されている4日間なので、僕も今回は何が起こるのが把握しきれていなくらい、たくさんいろんなものがあるので、皆さん楽しんでいただければ」と紹介した。エキシビョンスペースでは、パフォーマンス作品も不定期に上演される。森山自身もパフォーマンスにかかわるといい、「ギリギリまで仕込み続けた結果、間に合わなくてパネルには僕の名前が載ってないんですけど、なんとかやれそうになってきたので関わらせていただきます。動的なパフォーマンスだったりとか、パフォーマンスアート的なものだったりとか、パフォーミングアート的なものだったりと、いろんなものが多発的に常に起こり続ける動的な空間が作られていて、その中で僕がどのように関われるかなというのをいろいろ今試行錯誤しながら、ギリギリまで粘ろうかなと思っています」と含みを持たせた。E HALLで行われるアートフェア『CROSSOVER』には、総勢18組50名以上のアーティストが参加する。2人組動画クリエイター・水溜りボンドのカンタこと佐藤寛太が初出展し、元BiSHのリンリンとして知られるMISATO ANDOによる作品も展示・販売される。佐藤寛太は初出展の経緯について「自分がいいと思ってるものが再生数が悪かったら『これってよくないのかな』って思ってしまうような日々が続いていて、そんなときにアートに出合いました。自分が“面白い”“すてきだな”と思うものを信じることの大切さだったり、元気づけられたことも多かったので、今回チャンスをいただいて、全力で自分ができる限りのことをして映像を作らせていただきました」と説明。今回の作品は「4001本目として作らせていただいた映像」といい、今までYouTubeでバズってきたスライムや鉄球、スーパーボールを題材に。「僕が4000本動画を作ってきたなかで、偶然ではないと思っているんですけど、円形のものや球体のものがすごく再生数を持っていると気づくことがありました。青いコードはインターネットを模して作りました。人々に見られる感覚を味わいながら、皆さんに僕の作った映像を味わってほしいと思います」と解説していた。船舶型会場「T-LOTUS M」では、ボンベイ・サファイアのカクテルと五感で愉しむアート空間『5 SENSES by ボンベイ・サファイア』のアート作品を出展。90年代生まれの気鋭アーティスト、和泉侃(嗅覚)、菅原玄奨(触覚)、高山夏季(視覚)、日比野菜穂(味覚)、布施琳太郎(嗅覚)の作品を展示するほか、地下1階では体験型空間も設けられている。マーケットエリアでは、限定フード・ドリンクなど特別なショップが40店舗以上出展し、スペシャルフードメニューや限定アパレルグッズ、ワークショップなどを展開。■MEET YOUR ART FESTIVAL 2024「NEW ERA」開催概要場所:東京・天王洲運河一帯日程:10月11日(金)〜14日(月・祝)時間:10月11日(金)16時〜21時/12日(土)〜14日(月・祝)11時〜20時※11日はOUTSIDE MARKET、ライブパフォーマンス/DJエリアのみ開催(アートエリア、WHAT CAFEは終日内覧会)※14日は18時終了◆主なイベント内容▼アートエキシビジョン「SSS: Super Spectrum Specification」場所:寺田倉庫G1ビル山峰潤也監修のもと、吉田山、呉宮百合香、堤拓也の3名のキュレーターが手がける展覧会。抽象化した現代都市の多様な側面を組み合わせながら提案する本展では、国際博覧会の形式を用い、絵画や彫刻など伝統的な美術の技巧を超えた表現を探求する。【出展アーティスト&パフォーマー】アグネス吉井/アントニス・ピッタス/オル太/風間サチコ/かもめマシーン/contact Gonzo/ゴッドスコーピオン/下道基行/シュウ・ジャウェイ/suzuko yamada architects/トモトシ/中間アヤカ/ボマ・パク/松田将英/MES/森下真樹▼LIVE PERFORMANCE/DJ場所:T-LOTUS M船上ステージでは、4日間で14組のミュージシャンがパフォーマンス。10月13日午後5時からは、三浦大知によるコンセプチュアルプロジェクト「球体」を軸にしたライブパフォーマンスが行われる。ほかにも、日ごとにMURO、大沢伸一、Night Tempoら国内外のミュージックシーンを盛り上げるアーティストが参加。台湾からは、カルチャーシーンに親和性の高い、新世代のオルタナティヴバンド・南西肯恩が来日し、日本で初パフォーマンスを行う。▼TALK SESSION STAGE場所:WHAT CAFE森山未來がMCを務めるアート専門番組『MEET YOUR ART』の公開収録&トークセッションを特設ステージで実施。10月12日はNight Tempo、大沢伸一らが登場、13日午前11時には三浦大知とNao’ymtが登壇し、森山とのトークセッションを行う。▼アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」場所:B&C HALL梅沢和木、大久保紗也、山田康平など気鋭アーティスト44名200点以上の作品を展示販売するアートフェア「MEET YOUR ARTISTS」。今年は佐々木類、品川亮、新城大地郎などが参加する、日本の美意識をテーマにした企画展示・販売エリアも設計。【出展アーティスト】青山悟/浅野友理子/AHMED MANNAN/Wei Jia/梅沢和木/大久保紗也/大竹彩子/大野修/岡田菜美/兼子真一/倉知朋之介/蔡瑞恒/佐々木類/Sareena Sattapon/品川はるな/品川亮/新城大地郎/杉田万智/すずえり/高尾岳央/高橋穣/高山瑞/谷口正造/東城信之介/徳永葵/能條雅由/vug/長谷川寛示/平野泰子/前田紗希/松井照太/松岡柚歩/松田ハル/松村咲希/村山悟郎/諸角拓海/山田康平/YU SORA/葭村太一/米澤柊/米村優人/Lee Yueh Chen/和田直祐/渡邊涼太▼アートフェア「CROSSOVER」場所:E HALL18組50名以上のアーティスト/キュレーター/ギャラリーが参加。佐藤寛太(水溜りボンド・カンタ)が初作品を展示・販売、MISATO ANDO(元BiSHリンリン)による作品も展示販売される。10月12日午後4時頃からは、Feeldog&Jinwoonによるライヴペインティングも行われる。【出展ギャラリー/キュレーター/アーティスト・ラン・スペース】AKIINOUE/ELLE×MEET YOUR ART/金子恵治/CON_/佐藤寛太(水溜りボンドカンタ)/スタジオ航大/デカメロン/NAIJEL GRAPH House Party! with Pioneer DJ by AlphaTheta/NEORT++/HIBIS-CUS/Pasona art now/PROJECT ATAMI/Marco Gallery/feeldog & jinwoon and more…