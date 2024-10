ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが登場!

カビゴンたちがすやすや眠るイラストがかわいいブランケット、大きなリボンがついたトートバッグ、カラフルなバッグ型ミニポーチの3種類がラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカfuwa&hugブランケット〜おやすみ〜

投入時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約140×3×100cm

種類:全1種(ポケモン)

ポケモンたちがすやすや眠る姿をデザインした、人気の“fuwa&hug”ブランケットシリーズ。

カビゴンやピカチュウが眠るかわいらしい姿に癒やされるブランケットは、肌寒い季節に重宝します☆

ポケットモンスター プラチナムザッカリボントートバッグ

投入時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約25×2×35cm

種類:全2種(ピカチュウ・ニンフィア)

リボンのついた、エレガントなデザインのトートバッグ。

ピカチュウとニンフィアの2種類がラインナップされます。

ポケットモンスター バッグ型ミニポーチVol.3

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約9×2×8cm

種類:全7種(ニャオハ・ホゲータ・クワッス・ソウブレイズ・キャプテンピカチュウ・テラパゴス・リザードン)

ゴム紐付きの便利な小さいポーチ。

ポケモンたちがカラフルにデザインされています。

裏面にプリントされたモンスターボールのアイコンもポイントです。

日常を彩る、ポケモンたちのかわいらしい日用雑貨がプライズに登場。

2024年10月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

