プロ野球の第1次戦力外通告期間は11日に最終日を迎えた。ここまで11球団、計92選手（11日午後6時現在）が来季の契約を行わない旨を通知された。

第1次戦力外通告期間は、2軍全日程終了翌日となる9月30日からクライマックス・シリーズ（CS）開幕前日の11日まで。なお、今年からCSファーストステージ（S）敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで延長となる。第2次戦力外通告期間は、CS全日程終了の翌日から日本シリーズ終了翌日までとなる。

11日までに発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約方針。年齢は発表時点。随時更新あり)

▼セ・リーグ

【巨人】（9月30日）△石田隼都投手（21）、△代木大和投手（21）、菊田拡和内野手（23）、※小沼健太投手（26）、※山崎友輔投手（26）、※笠島尚樹投手（21）、※川崎陽仁投手（20）、※前田研輝捕手（25）、※加藤廉内野手（25）、※岡本大翔内野手（22）（10月4日）高橋優貴投手（27）、鈴木康平投手（30） 【注】石田、代木は自由契約。育成で再契約の見込み

【阪神】（10月1日）加治屋蓮投手（32）、岩田将貴投手（26）、片山雄哉捕手（30）、遠藤成内野手（23）、高浜祐仁外野手（28）

【DeNA】（10月1日）三浦銀二投手（24）、高田琢登投手（22）、※ウィルニー・モロン投手（23）、※アレクサンダー・マルティネス投手（21）、大和内野手（36）、西浦直亨内野手（33）、※小深田大地内野手（21）、大田泰示外野手（34）、楠本泰史外野手（29）、※村川凪外野手（26）

【広島】（10月8日）戸根千明投手（31）、岡田明丈投手（30）、曽根海成内野手（29）、※坂田怜投手（25）、※藤井黎来投手（25）、※新家颯投手（21）

【ヤクルト】（9月30日）嘉弥真新也投手（34）、尾仲祐哉投手（29）、三ツ俣大樹内野手（32）、※近藤弘樹投手（29）、※嘉手苅浩太投手（21）、※下慎之介投手（22）、※フェリペ捕手（25）、（10月10日）西田明央捕手（32）

【中日】（10月6日）ダヤン・ビシエド内野手（35）、（10月8日）中島宏之内野手（42）、上田洸太朗投手（22）、※垣越建伸投手（24）、※竹内龍臣投手（23）、※加藤翼投手（22）

▼パ・リーグ

【ソフトバンク】（10月7日）※古川侑利投手（29）、※渡辺佑樹投手（28）、※村上舜投手（22）、※滝本将生投手（21）、※佐藤宏樹投手（25）、※伊藤大将内野手（23）、※佐久間拓斗内野手（21）、※三代祥貴内野手（20）。△沢柳亮太郎投手（24）【注】沢柳は自由契約。育成で再契約の見込み

【ロッテ】（10月6日）東條大樹投手（33）、△本前郁也投手（27）、△秋山正雲投手（21）、△森遼大朗投手（25）、二保旭投手（34）、菅野剛士外野手（31）、※田中楓基投手（21）、※土肥星也投手（29）、※古谷拓郎投手（24）、※永島田輝斗投手（21）、※白浜快起投手（20）、※村山亮介捕手（20）、※黒川凱星内野手（20）

【楽天】（10月5日）高田孝一投手（26）、桜井周斗投手（25）、吉川雄大投手（27）、清宮虎多朗投手（24）、※小峯新陸投手（22）、※竹下瑛広投手（24）、※柳沢大空外野手（21）、※大河原翔外野手（21）

【オリックス】（10月3日）△村西良太投手（27）、△前佑囲斗投手（23）、△河内康介投手（19）、△宜保翔内野手（23）※中田惟斗投手（23）、※上野響平内野手（23）、※平野大和外野手（23）、※木下元秀外野手（23）、（10月8日）△横山楓投手（26）

【西武】（10月2日）浜屋将太投手（25）、大曲錬投手（26）、※粟津凱士投手（27）、※伊藤翔投手（25）、※赤上優人投手（25）、陽川尚将内野手（33）、タイシンガー・ブランドン大河内野手（26）、高木渉外野手（24）、※宮本ジョセフ拳外野手（25）