【第62回 全日本模型ホビーショー】開催日:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場:東京ビッグサイト南1、2ホール(東京都江東区有明3-11-1)入場料 当日券:1,200円 前売り券:1,000円 ※中学生以下は無料

ガイアノーツは、10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「ペイント・ギア ガイア タイプ」を展示している。

今回イベント会場にて、同社初のプラモデル商品である本製品を発表。胴体部分は実際のガイアカラーのキャップを装着することができるため、好みに合わせて表現を変えることができる。

またプラモデル商品以外にも、塗料や材料などでも、山型と波型で切り取れるマスキングシートや、UVライトがパワーアップした商品「スーパー UVライト」、接着剤で使用されているスクエアタイプのスペアボトルなどの新商品を発表しており、一部商品は展示を行なっている。

プラモデル「ペイント・ギア ガイア タイプ」

「ペイント・ギア ガイア タイプ」

塗料・材料・工具

「マスキングパテ(仮)」

「型取り用樹脂(仮)」

「大容量塗料皿(仮)」

「ペーパーパレットスクエア ブラック」

「瞬間カラーパテ ピュアホワイト」

