ILLIT、ファッション誌「non-no」表紙モデルに抜擢…秘密のパーティーをコンセプトに撮影

ILLITが、「non-no(ノンノ)」の表紙モデルに抜擢された。本日(11日)「non-no」は、12月号の表紙を公式サイトに掲載した。公開された写真の中でメンバーは、ニットとレースなど、温かい雰囲気の衣装を身にまとって、清楚な魅力をアピールした。「non-no」は、「5月にノンノWEBにてインタビューを行ったのに続き、本誌初登場と同時に表紙モデルに抜擢となった」とし、「『夢』をテーマに撮影と取材を敢行した。秘密のパーティーがコンセプトの可愛すぎるビジュアルは必見だ」と伝えた。

彼女たちは日本正式デビュー前もかかわらず、様々な場所で頭角を現している。デビュー曲「Magnetic」は、女性グループの中では史上最短期間でオリコン週間ストリーミングランキングにおいて、ストリーミング数1億回を達成。日本レコード協会のプラチナ認定を獲得した。また、同曲はTikTokが発表した「今年の夏の歌 2024(Songs of the Summer 2024)」で日本5位を獲得し、LINE MUSIC 2024年上半期ランキングでは、「10代トレンドランキング」8位、「BGMランキング」6位にもランクインした。このような人気に後押しされ、彼女たちはは「TOWER RECORDS MUSIC 2024 上半期再生ランキング」の新人アーティスト部門1位を獲得。ファッション誌の表紙にも抜擢され、有名テレビ番組に相次いで招待されるなど、日本で人気を博している。ILLITは10月21日午後6時、2ndミニアルバム「I'LLL LIKE YOU」を全世界で同時発売する。ニューアルバムには、タイトル曲「Cherish(My Love)」を含む、全5曲が収録される。「Cherish (My Love)」は、「あなたの気持ちは気になるが、それよりあなたを好きな自分の気持ちが大切だ」という少女の物語が込められている。先立って、トラックビデオを通じて中毒性の強いビートの一部が公開された。10月13日には、メンバーのボーカルが加わったハイライトメドレーがベールを脱ぐ。