映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』に関する3つの疑問【宇野維正のMOVIE DRIVER】

「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点(小数点あり)で採点を行う。

今回は、トッド・フィリップス監督の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』を紹介。

■公開情報『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』全国公開中監督:トッド・フィリップス出演:ホアキン・フェニックス、レディー・ガガ、ブレンダン・グリーソン、キャサリン・キーナー、ザジー・ビーツ配給:ワーナー・ブラザース映画©︎ & TM DC ©︎ 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories公式サイト:JOKERMOVIE.JP