YouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」 『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』配信
映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』に関する3つの疑問【宇野維正のMOVIE DRIVER】
「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（小数点あり）で採点を行う。
今回は、トッド・フィリップス監督の『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』を紹介。
■公開情報『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』全国公開中監督：トッド・フィリップス出演：ホアキン・フェニックス、レディー・ガガ、ブレンダン・グリーソン、キャサリン・キーナー、ザジー・ビーツ配給：ワーナー・ブラザース映画©︎ ＆ TM DC ©︎ 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories公式サイト：JOKERMOVIE.JP