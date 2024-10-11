ÃæÅç·ò¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
11·î¤ËHulu¤ÇÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¤È¤Ï
À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¼çÍ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ê¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥º¡Ù¤ä¡Ø¥í¡¼¥Þ¡Ù¡¢Hulu¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂç·¿¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¡ØTHE SWARM¡¿¥¶¡¦¥¹¥¦¥©¡¼¥à¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤È¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥É¡¼¥ë¥¬¡¼¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶ÉZDF¡¢ÃæÅì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶ÈMBC¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ±ÄÊüÁ÷¶É¥°¥ë¡¼¥×France Televisions¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Hulu¤¬»²²è¤¹¤ëÂç·¿¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÇ®¤¤´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÇÛ¿®Æü·èÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ÇÉÝ¤¤¡ÄÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë!!¡×¡ÖAI¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤È°ÛÀ¤³¦¤Î´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¹¥¤ß¡×¤ÈÀ©ºîÈ¯É½¤«¤éÌó2Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÛ¿®³«»Ï¾ðÊó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥á¥é¤ÈAI¤ËÀ¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡È¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡É¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿AI¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥¡¼¥¢¡¼¥È¤¬È¯É½¡£
¼«Í³¤Ç¸øÀµ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤¼Ò²ñ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÄ®¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤À®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Â¾¤ÎÄ®¤Ø¤Î³ÈÄ¥·×²è¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ë»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢³¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÉÍýÇ°¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥¢¡Ê¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬º¸±¦¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÁÛ¤È»×ÏÇ¤¬±²´¬¤¯ËÜÊÔ¤Î±ü¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¤Î½»¿Í¤Ï¡Ú¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Û¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ú´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Û¤Î¤«¡Ä¡£¥«¥á¥é¤ÈAI¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¼Â¼Ò²ñ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ëAI¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¤Îº£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¤Ï2024Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éHulu¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊËè½µ¶âÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡¿Á´6ÏÃ¡Ë¡£