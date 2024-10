櫻坂46、10thシングル特典映像『BACKS LIVE!!』のダイジェスト映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■5月9日・10日に千葉・幕張イベントホールで開催された『8th Single BACKS LIVE!!』から構成!

櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)のTYPEA、B、Cに収録される特典映像「Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~」のダイジェスト映像が、櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

この映像は、5月9日・10日に千葉・幕張イベントホールで開催された『8th Single BACKS LIVE!!』から構成。

全員が必ず一度はセンターに立つ『BACKS LIVE!!』ならではのメンバーの魅力はもちろん、超満員の観客の最高潮の盛り上がりを感じさせる迫力と熱気溢れる映像となっている。

リリース情報

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕は僕を好きになれない」

2024.10.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「本質的なこと」

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

