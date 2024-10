ゆず、壮⼤なスケールで描かれる全国アリーナツアーのスペシャルムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■雄大な砂漠をひとり歩き、巨大な太陽に照らされながら高地でギターを弾く、ゆず・北川悠仁!

ゆずが、10月19日よりスタートする全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA』に向けたスペシャルムービーを、自身の公式SNSで公開した。

今回公開された映像では、フラワーアーティストの東信(あずま まこと)が主宰するクリエイション集団「AMKK」の全面協力により、ドキュメント作品『EXOBIOTANICA3 -Botanical space flight-』とコラボレーション。

このドキュメント作品は、宇宙(成層圏)に「花を活ける」プロジェクトで、アメリカ・ネバダ州のラブロック砂漠より、特殊装置を備えたバルーンで高度3万メートル、マイナス50度の宇宙空間へと植物をフライト。大地から解き放たれ、地球に活けられた植物の姿と、再び地上に帰還するまでの一連を記録するインスタレーション作品で、2024年9月に同プロジェクト3度目の打ち上げが敢行された。

ドキュメント撮影と同時期に、北川悠仁は単身LAに渡り、アリーナツアーに向けた映像素材を撮影。スペシャルムービーの中では、ゆずのニューアルバム『図鑑』に収録されているインストゥルメンタル楽曲

「Overture -harmonics-」と東のドキュメント映像に呼応するかのように、北川が雄大な砂漠をひとり歩く姿や、巨大な太陽に照らされながら高地でギターを弾く様子が描かれている。

10月18日には、同スペシャルムービーの第2弾が公開予定。

ゆずの全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA』は、10月19日の長野ビッグハット公演を皮切りに2025年2月の神奈川・横浜アリーナ公演まで全国12ヵ所30公演を敢行する。

リリース情報

2024.07.31 ON SALE

ALBUM『図鑑』

