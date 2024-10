ONE PACT、約7ヶ月ぶりの日本単独公演でファンを魅了！リリース前の楽曲を先行披露するサプライズも

昨年11月30日にミニアルバム「Moment」で韓国デビューしたONE PACTが、全国4ヶ所で開催したZEPP TOUR以来、7ヶ月ぶりの単独公演となる「2024 ONE PACT HALL LIVE【An All-day Groove】IN JAPAN」を、10月6日に東京国際フォーラムホールCで開催した。ONE PACTのチーム名は、“one”と“impact”の合成語で、「ひとつに集まって大きなインパクトを作る」という意味が込められており、メンバーはK-POPボーイズグループメイキングプロジェクト「BOYS PLANET」に出演し、韓国、日本、グローバルファンから人気を集めたJONG WOO、SEONG MIN、YE DAM、JAY CHANG、そしてONE PACTのほとんど全ての楽曲を制作プロデュースしているTAGで構成されている。

そんな彼らは、今回の「2024 ONE PACT HALL LIVE【An All-day Groove】IN JAPAN」でも、多彩な魅力で観客を魅了した。(別プロジェクト参加中のためJAY CHANGは不参加)公演は、今年6月に発売した1stシングル「PARADOXX」のリード曲で強烈なインパクトを残しファンを増やした「FXXOFF」からスタートすると、昨年11月末に発表したデビューミニアルバム「Moment」のタイトル曲「Must Be Nice」や、JONG WOOが撮影編集制作を手がけSelf Mede Videoを発表した「RUSH IN 2 U」、「PERIOD」、8月に発表した清涼感たっぷりに初の日本オリジナル曲「待ってたキミを」など、これまで発表してきたONE PACTならではの多岐にわたるジャンルの楽曲のステージを披露した。またソロステージでは、JONG WOOがEXOのカイの「Mmmh」、SEONG MINがTHE BOYZの「THRILL RIDE」、TAGがBIGBANGのSOLの「EYES, NOSE, LIPS」と、Adam Levineの「Lost stars」、YE DAMがMrs. GREEN APPLEの「青と夏」、さらにユニットステージでは、JONG WOOとSEONG MINがTrouble Makerの「Trouble Maker」、TAGとYE DAMがGD X SOLの「GOOD BOY」を披露し、会場を盛り上げた。さらに、10月18日に発売する2ndミニアルバム「fallIn'」から、「I still do」「Reach you」の2曲のステージを先行披露するサプライズも! デビュー1年未満にもかかわらず、多彩で多様な楽曲とパフォーマンスで、この日会場に駆けつけた観客を魅了したONE PACT。「fallIn'」でのカムバックでは、どんな新しい姿を見せてくれるのか、さらに期待が高まる公演となった。

■公演情報

「2024 ONE PACT HALL LIVE【An All-day Groove】IN JAPAN 」

公演日時:2024年10月6日(日)

1部 13:00開場/14:00開演

2部 18:00開場/19:00開演

会場:東京国際フォーラム ホールC



主催:HAVE FUN TOGETHER

企画:ARMADA ENT

制作:iTONY INTERNATIONAL

運営:DISK GARAGE

協力:MY ENTERTAINMENT