【第62回全日本模型ホビーショー】開催日:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場: 東京ビッグサイト南1、2ホール 東京都江東区有明3-11-1

タカラトミーは10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模型ホビーショー」にて、キャラクター可動プラキット「メタモルバース」第1弾「MV-01 斬山碧×ブレードライガー」の原型を展示している。

「メタモルバース」は同社ハイターゲット向け新ホビーレーベル「T-SPARK(ティースパーク)」とコトブキヤ協業による1/10スケールキャラクター可動プラキット。本シリーズではオリジナルキャラクターに加え「ZOIDS」、「トランスフォーマー」を始めとしたタカラトミーのIPのキャラクターも展開を予定している。

第1弾「MV-01 斬山碧×ブレードライガー」ではVRゲーム「メタモルバース」内の「斬山碧」とデフォルメ化されたロボ(バディーアーマー)「ブレードライガー」の原型が公開された。素体状態と思われる姿の斬山碧は長いツインテールや頭部には「ブレードライガー」の耳を彷彿とさせるアクセサリが確認でき、武器は「ブレードライガー」のレーザーブレードを連想させるものとなっている。

また、バディーアーマーの「ブレードライガー」はデフォルメ化されつつも、元の「ZOIDS」の特徴が表現されている。

タカラトミーブースでの展示のはもちろん、コトブキヤブースでも原型の展示が実施されている。

【タカラトミーブース展示】【コトブキヤブース展示】

(C) TOMY (C) ShoPro

(C) KOTOBUKIYA