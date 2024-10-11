¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¡ÛA1µé·Ð¸³¼Ô¤Î¶âÅÄÃÒÇî¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡¡Ö¤³¤ÎÂ¤Ç¤è¤¯½àÍ¥¤Ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Â¿È¯¤Î±Æ¶Á¤ÇB1µé¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Ç¯Á°´ü¤ËA1µé¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¶âÅÄÃÒÇî¡Ê26¡áÊ¡°æ¡Ë¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¿¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÑ¶Ëºö¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº£¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢2Ï¢ÂÐÎ¨9¡ó¡ÊÁ°¸¡Æü»þÅÀ¡Ë¤Î50¹æµ¡¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½Áª15°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î4ÆüÌÜ1²ó¾è¤ê10R¤â¡¢3ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¶¥¤êÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¤4Ãå¡£¡Ö¤³¤ÎÂ¤Ç¤è¤¯½àÍ¥¤Ë¾è¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£ÆÃ·±¤Ç¤Ï¾®Àî¡ÊÎµÂÀÏ¯¡ËÁª¼ê¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤È¥ì¡¼¥¹Â¤Î¼å¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÀÅÀÎ¨¤Ï6.00¤ÇÍ½Áª14°Ì¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¡Ê½àÍ¥¤Ï¡Ë6ÏÈ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê4ÆüÌÜ10R¡Ë¤Ï3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬²¼¤¬¤ê½àÍ¥12R¤Î5ÏÈ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡£ÆâÂ¦¼¡Âè¤À¤±¤ÉÅ¸³«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¶âÅÄ¡£¿¤Ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ÇÍ¥½Ð¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£